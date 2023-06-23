ПАРЄ закликала створити реєстри організацій та фізосіб, які працюють на РФ та ухиляються від санкцій

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала держави-члени РЄ, держави-спостерігачі, а також Європейський Союз створити публічний реєстр організацій та фізичних осіб, що працюють на користь Росії, а також реєстр компаній та фізосіб, які ухиляються від санкцій.

Про це йдеться у резолюції "Політичні наслідки агресії Росії проти України", ухваленій на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі в четвер, передає Інтерфакс-Україна.



У резолюції наголошується, що для вирішення проблеми ухилення від санкцій з бокуРФ необхідно створити стратегічну європейську економічну автономію від російської нафти та газу, які Росія використовує в імперських геополітичних цілях, а також запровадити заходи для скорочення перепродажу російських нафти та газу до Європи через треті країни.



Серед рекомендацій ПАРЄ – розширення переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи в Російській Федерації та третіх країнах, визначення основних категорій юридичних та фізичних осіб, які відіграють істотну роль в ухиленні від санкцій, таких як банки, страхові компанії, фінансові консультанти, фінустанови, транспортні та логістичні компанії, порти та сервісні компанії.



Відповідно до резолюції, вирішити проблему ухилення від санкцій допоможуть створення ефективних механізмів контролю за дотриманням санкцій, наприклад, спеціальної цільової групи; запровадження та застосування вторинних санкцій та контроль за їх дотриманням, а також впровадження міжнародних керівних принципів для фінансових установ щодо ретельної оцінки ризиків для клієнтів та транзакцій, схильних до ухилення від санкцій.



ПАРЄ також запропонувала розглянути питання щодо створення загальноєвропейського органу з повноваженнями розслідування та переслідування в судовому порядку осіб, причетних до ухилення від санкцій.



"Такий орган (Оперативна група), як і Реєстр держав та організацій, банків та фірм, що обходять санкції, має бути створений якнайшвидше і працювати паралельно з Реєстром збитків", – наголошується в резолюції.



Крім цього, ПАРЄ рекомендувала запровадити практику грошового заохочення заявників, які повідомляють про конкретні деталі ухилення від санкцій.