В Агентстві відновлення розповіли, де можуть з’явитися перші платні дороги в Україні

Перші платні дороги в Україні можуть з’явитись у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Полтавській областях, для них зараз готується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) за кошти бюджету.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструкутри Мустафа Найєм на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", що відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.



"Наразі робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТЕО зараз готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість проєкту складе близько $6,5 млрд", – сказав він.



За його словами, це один із найперспективніших проєктів в Україні.



"Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дозволяє нам це зробити", – повідомив очільник Держагентства.



За його словами, реалізацію проєкту буде розпочато одразу ж після появи партнерів, і вже зараз в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу.



На цьому ж круглому столі віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора (Alfonso Garcia Mora) повідомив, що Міністерство відновлення, Агентство відновлення та IFC на полях конференції в Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння для розвитку системи платних доріг, що, на його думку, стане критично важливим аспектом.