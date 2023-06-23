БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Агентстві відновлення розповіли, де можуть з’явитися перші платні дороги в Україні

Перші платні дороги в Україні можуть з’явитись у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Полтавській областях, для них зараз готується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) за кошти бюджету.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструкутри Мустафа Найєм на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", що відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТЕО зараз готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість проєкту складе близько $6,5 млрд", – сказав він.

За його словами, це один із найперспективніших проєктів в Україні.

"Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дозволяє нам це зробити", – повідомив очільник Держагентства.

За його словами, реалізацію проєкту буде розпочато одразу ж після появи партнерів, і вже зараз в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу.

На цьому ж круглому столі віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора (Alfonso Garcia Mora) повідомив, що Міністерство відновлення, Агентство відновлення та IFC на полях конференції в Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння для розвитку системи платних доріг, що, на його думку, стане критично важливим аспектом.

+21
Тобто - все будуватиметься за кошти бюджета, тобто - за кошти громадян України, а гроші платити потрібно буде у якусь приватну лавочку??
З якого дива?!
показати весь коментар
23.06.2023 10:14 Відповісти
+15
Оо, дороги. Головний пунктик найвеличнішого. Побудують державним коштом, потім передадуть якомусь ''черговому бєні'' і будуть там заробляти.
показати весь коментар
23.06.2023 10:14 Відповісти
+9
Мало Українці заплатили за асфальт, і віслюків при владі...
показати весь коментар
23.06.2023 10:34 Відповісти
Оо, дороги. Головний пунктик найвеличнішого. Побудують державним коштом, потім передадуть якомусь ''черговому бєні'' і будуть там заробляти.
показати весь коментар
23.06.2023 10:14 Відповісти
раніше писали, що за будівництвом доріг контроль здійснює тесть кияшко...
ну, не для якихось бенів же ж він це робить...
і неможливо уявити, щось подібне за життя цих персонажів, якби висаджували мільярд дерев...ото було б для бенів ще не народжених
показати весь коментар
23.06.2023 10:29 Відповісти
Тобто - все будуватиметься за кошти бюджета, тобто - за кошти громадян України, а гроші платити потрібно буде у якусь приватну лавочку??
З якого дива?!
показати весь коментар
23.06.2023 10:14 Відповісти
Єфроінтригація...
показати весь коментар
23.06.2023 10:20 Відповісти
Ото нехай і будують такі дороги за рахуноки ''різних бєнь''!
показати весь коментар
23.06.2023 10:22 Відповісти
Все вірно, шановний. Окрім наголосів. Треба знак оклику замість знака питання. Бо це саме так і станеться: їх вже побудували за наш кошт, а працюють над тим, щоб брати з нас за це гроші. Причому щось мені підказує, що у Київській області це зроблять саме там, де є міжрегіональні траси та немає обьїзду. Щоб завжди давали гроші, коли треба поїхати, скажімо, з Києва на Полтаву.

І "З якого дива?" - питання недоречне. У тексті на це конкретні відповіді:

1. зареєстровано проєкт закону - голосування буде як завжди в турборежимі
2. в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу. І тут неважливо чи це компанії, зареєстровані зеленими у ЄС, чи якісь місцеві "орбани" з ЄС.
показати весь коментар
23.06.2023 10:26 Відповісти
ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ
Ви зрбили це разом, зараз нарід обдирають під радісні крики самогож народу, це дійсно мистецтво)
показати весь коментар
23.06.2023 10:29 Відповісти
ПРОЕКТ делается за деньги бюджета. Ну это пока.
показати весь коментар
23.06.2023 11:55 Відповісти
Кого там вчера асфальт #@$бал?
показати весь коментар
23.06.2023 10:16 Відповісти
Найэм "поборов" корупцію в "Укроборонпромі" і тут з цим теж буде так, як треба...
показати весь коментар
23.06.2023 10:22 Відповісти
Тепер пукіну писець. Не заплатив - до Києва не доїхав! Тепер заживемо😡
показати весь коментар
23.06.2023 10:24 Відповісти
Помнится, как этот "борец за правое дело" ******** до сына Ющенко за подаренный айфон в прямом эфире, не помню какого канала. Правдоискатель, билять.
А теперь присосался - сосет и посапывает.
показати весь коментар
23.06.2023 10:30 Відповісти
Мало Українці заплатили за асфальт, і віслюків при владі...
показати весь коментар
23.06.2023 10:34 Відповісти
У Польщі влада (партія ,,Право і справедливість,,) зобов'язалася скасувати плату за проїзд автострадами, які, до слова, були збудовані на гроші ЄС.
показати весь коментар
23.06.2023 11:06 Відповісти
Там все было построено за деньги США и ЕС , два транша 100 млрд. и 60 млрд долл.
Почему бандюкович и называл эту цифру 160 млрд, как одно из условий вступления Украины в ЕС. в 2013 году.
показати весь коментар
23.06.2023 13:54 Відповісти
... вот же пуштун ненасытный... все ему мало...
показати весь коментар
23.06.2023 11:50 Відповісти
Вони з'являться тоді, коли зельониє висмокчуть бюджет при заваленій економіці. Тарифи, збільшення податків, і розширення платних послуг. Бо вважають, що бюджет для них, а не для народу. За тим і прийшли до влади. Єдина ціль популізм для прикриття грабунку.
показати весь коментар
23.06.2023 12:02 Відповісти
мустафа вже долоні потирає, з 6,5 лярдів євро буде що до гаманця покласти. курва чухонська
показати весь коментар
23.06.2023 12:03 Відповісти
Платні догоги - це найнеобхідніше для збіднілого населення? "Найперспективніше"? На землю спустіться, ідіоти.
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
Найперспективніше - це виробництво дронів та ракет. За інші балачки садити до буцегарні!
показати весь коментар
23.06.2023 12:09 Відповісти
За користування буде 13 платіжок, у Клірінговий Банк.

1.Проїзд по асфальту згідно національному тарифу
2.Ремонт та відновлення розміткі
3.Покос узбіччя та розв'язок
4.Спил дерев та чагарників
5.Транспортування та доставка зимової підсипки
6.Підсвітка фосфором дорожніх знаків та розмітки
7.Єксплуатація підземних переходів для тварин.
8.Вивіз сміття
9.Вивіз загиблих тварин
10.Сніговбиральні заходи взимку.
11. Відшкодування на амортизацію дорожнього полотна.
12. Техобслуговування відбійників та загороджувальних систем.
13. Техобслуговування мостових переходів та дамб.
показати весь коментар
23.06.2023 12:13 Відповісти
Ще одна - абонплата. За те, що дорога взагалі є
показати весь коментар
23.06.2023 13:05 Відповісти
Добра ідея ! За гроші Заходу ми будуємо платні дороги ! Майстерність красти у Зелі зростає.
показати весь коментар
23.06.2023 13:07 Відповісти
Это банда будет марадерить до последнего дня каденции клоуна,а потом кто куда
показати весь коментар
23.06.2023 14:52 Відповісти

