В Агентстві відновлення розповіли, де можуть з’явитися перші платні дороги в Україні
Перші платні дороги в Україні можуть з’явитись у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Полтавській областях, для них зараз готується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) за кошти бюджету.
Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструкутри Мустафа Найєм на круглому столі "Транспорт, логістика та інфраструктура", що відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТЕО зараз готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість проєкту складе близько $6,5 млрд", – сказав він.
За його словами, це один із найперспективніших проєктів в Україні.
"Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дозволяє нам це зробити", – повідомив очільник Держагентства.
За його словами, реалізацію проєкту буде розпочато одразу ж після появи партнерів, і вже зараз в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу.
На цьому ж круглому столі віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора (Alfonso Garcia Mora) повідомив, що Міністерство відновлення, Агентство відновлення та IFC на полях конференції в Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння для розвитку системи платних доріг, що, на його думку, стане критично важливим аспектом.
ну, не для якихось бенів же ж він це робить...
і неможливо уявити, щось подібне за життя цих персонажів, якби висаджували мільярд дерев...ото було б для бенів ще не народжених
З якого дива?!
І "З якого дива?" - питання недоречне. У тексті на це конкретні відповіді:
1. зареєстровано проєкт закону - голосування буде як завжди в турборежимі
2. в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу. І тут неважливо чи це компанії, зареєстровані зеленими у ЄС, чи якісь місцеві "орбани" з ЄС.
Ви зрбили це разом, зараз нарід обдирають під радісні крики самогож народу, це дійсно мистецтво)
Ну это пока.
А теперь присосался - сосет и посапывает.
Почему бандюкович и называл эту цифру 160 млрд, как одно из условий вступления Украины в ЕС. в 2013 году.
1.Проїзд по асфальту згідно національному тарифу
2.Ремонт та відновлення розміткі
3.Покос узбіччя та розв'язок
4.Спил дерев та чагарників
5.Транспортування та доставка зимової підсипки
6.Підсвітка фосфором дорожніх знаків та розмітки
7.Єксплуатація підземних переходів для тварин.
8.Вивіз сміття
9.Вивіз загиблих тварин
10.Сніговбиральні заходи взимку.
11. Відшкодування на амортизацію дорожнього полотна.
12. Техобслуговування відбійників та загороджувальних систем.
13. Техобслуговування мостових переходів та дамб.