"Нафтогаз" розпочав примусове стягнення з РФ $5 мільярдів компенсації за збитки та втрачене майно в Криму

НАК "Нафтогаз України" та п’ять компаній групи подали клопотання до суду США про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало Росію сплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно в Криму.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Як пояснили в компанії, відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Як повідомлялося, у квітні цього року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

Нагадаємо, 15 лютого 2016 року, Російської Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.