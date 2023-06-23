Імпорт алмазів та ядерна галузь: Польща закликає ЄС вже працювати над наступним пакетом санкцій проти РФ

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Євросоюзу вже необхідно розпочати роботу над дванадцятим пакетом санкцій проти Росії. Останні санкції набули чинності сьогодні.

Як пише TVN24, про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає Європейська правда.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що необхідно працювати над подальшими санкціями, їх ухвалення залежить від згоди всіх країн ЄС, але країни нашого регіону є лідерами з подання подальших пропозицій щодо пакетів санкцій проти Росії, і поки вона не змінить свою поведінку, ми будемо продовжувати їх ініціювати", – сказав він.

За його словами, Варшава наполягає, що у 12-му пакеті має бути заборона на імпорт алмазів з РФ, додаткові положення, які не дозволять компаніям обходити санкції, а також обмеження щодо ядерної галузі.

Також у Польщі наполягають на запровадженні санкцій проти Білорусі.

Вавжик додав, що зараз важко передбачити, коли може бути прийнятий 12-й пакет санкцій. "Ми повинні зробити його якомога ширшим", – сказав він.

Як повідомлялося, 23 червня набув чинності 11 пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.