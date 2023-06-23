Служба здоров’я не змогла знайти 7 тисяч зареєстрованих лікарів, виплати медзакладам зменшать на 1 мільярд

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) у ході моніторингу виявила близько 7 тисяч не верифікованих в електронній системі охорони здоров’я (ЕСЗ) медичних працівників.

Про це розповіла голова НСЗУ Наталія Гусак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Була верифікація і виявилося, що 7 тис. не верифікованих осіб з минулого року. Ми попереджали керівників медустанов, що дивіться, якщо у нас у договорі визначено, що у вас два анестезіологи та три хірурги, то рано чи пізно ми перевіримо ці вимоги" , – сказала голова Нацслужби.

Вона розповіла, що НСЗУ розпочала комплексну верифікацію, в ході якої виявилося, що "один медпрацівник може працювати у восьми медзакладах одночасно".

"Ми попросили, щоб усі ці вісім закладів надали нам документи про працевлаштування, ми побачили, що деякі медпрацівники вже протягом двох років не вносять дані до електронної системи охорони здоров'я, тобто вони не працюють", – пояснила Гусак.

Вона додала, що на основі верифікації НСЗУ проведе перерахунок за сплачені медичні послуги на загальну суму близько 1 млрд грн.

У якості прикладу голова НСЗУ навела ситуацію, що склалася в одній із клінік Кіровоградської області. Там карета швидкої допомоги, знаючи, що медустанова законтрактована на хірургію, привезла до клініки дитину після ДТП, але хірургів там не виявилося. В результаті дитина померла.

Гусак наголосила, що тепер НСЗУ постійно проводитиме контроль та верифікацію дотримання медустановами умов контрактів.

"Медустанови мають чітко розуміти, що НСЗУ перевірить виконання вимог. Деякі медустанови, які думали роками, що вони можуть обдурити, тепер кажуть, що просто не звернули на це уваги і забули внести до електронної системи охорони. Але НСЗУ все перевірить", – наголосила голова Нацслужби здоров'я.

Читайте також: МОЗ відновить перевірки лікарень після скарг на фейкові записи від пацієнтів (оновлено)

Як повідомлялося, лікарі первинної медичної допомоги зафіксували зростання кількості звернень пацієнтів минулого року, порівняно періодом до початку великої війни, попри виїзд мільйонів українських біженців за кордон.

При цьому користувачі соціальних мереж масово виявляли у своїх особистих кабінетах медичних інформаційних систем записи, які вони вважають фейковими. Таким чином, лікарі могли позначати візити пацієнтів, які насправді не відбувалися, але лікарні отримували б за них оплату від НСЗУ.

Через це Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України вирішили відновити фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов.