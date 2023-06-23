Єврокомісія оцінила стан виконання умов для збереження Україною статусу кандидата на вступ у ЄС

Україна, як країн-кандидат у члени Європейського союзу, повністю виконала дві із семи рекомендацій Європейської ради реформ, необхідних для початку переговорів про вступ.

Таку усну оцінку Європейської комісії в рамках неформального засідання Європейської ради з загальних питань представив профільний єврокомісар Олівер Варгеї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для України було сім кроків, пріоритетів, які були визначені Європейською радою, та засновані на наших, Європейській комісії, пропозиціях. Зараз ми вважаємо, що із семи цих пріоритетів Україна вже виконала два кроки", – сказав Варгеї.

За його словами, йдеться про виконання другого пункту із списку пріоритетів – "проведення реформи щодо двох судових інституцій" та запуску Вищої Ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також шостого пункту – імплементація європейських норм у законодавство про роботу медіа.

"Прогрес у виконанні інших кроків продовжується. Це означає, що робота робиться вчасно, і ми працюємо разом із Україною", – продовжив Варгеї.

Зокрема, за його словами, Україна досягла "хорошого прогресу щодо реформи Конституційного суду, це перший крок (у списку), де вони ухвалили необхідне законодавство в першому читанні".

Він додав, що Україна також досягла "певного прогресу" за іншими чотирма пунктами, зокрема, у боротьбі з корупцією, відмиванням грошей, деолігархізацією і щодо національних меншин.

Водночас єврокомісар наголосив, що Україна має вжити подальших системних заходів у боротьбі з корупцією, зокрема, у відновленні системи електронних декларацій активів та імплементувати ухвалену державну антикорупційну програму.

Говорячи про прогрес України у сфері боротьби з відмиванням фінансів, Варгеї заявив, що Україна має, з одного боку, привести своє законодавство до стандартів FATF, зокрема відновити визначення політично значущих осіб, так само як і впровадити стандарти FATF у "сфері віртуальних". активів, фінансових розслідувань чи цільових фінансових санкцій".

"Що стосується деолігархізації, Україна має план дій щодо зниження впливу олігархів, що включає системну реформу у ключових сферах. Зараз це має бути виконано разом із рекомендаціями Венеціанської комісії до закону у сфері антиолігархів, і це має бути зроблено негайно", – додав європейський комісар.

Стосовно виконання Україною вимог щодо національних меншин Варгеї зазначив, що Київ має виконати рекомендації Венеціанської комісії до закону про меншини, зокрема щодо використання мов меншин у громадському житті, адмініструванні, засобах масової інформації та книговиданні.

Як повідомлялося, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, однак за умови виконання низки рекомендацій.