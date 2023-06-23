Бюджетний комітет Ради хоче передати на ЗСУ 2 мільярди з Фонду регіонального розвитку

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує ухвалити у другому читанні законопроєкт №9165 про використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), запропонувавши перенаправити 2 млрд грн із цього фонду на підвищення обороноздатності держави.

Про це заявила голова комітету Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба парламенту.

"Зваживши на те, що Верховна Рада досі не ухвалила законопроєкт №9165 в цілому через велику кількість поправок, а до кінця року залишається замало часу для повноцінної реалізації регіональних інфраструктурних проектів, ми внесли пропозицію щодо спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на потреби Збройних Сил України, а саме на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання", – пояснила Підласа.

Вона додала, що водночас для потреб відбудови у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії залишається 38,3 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9165 у першому читанні 11 квітня. Він передбачає використання голосування на платформі "Дія" при розподілі коштів державного фонду регіонального розвитку.