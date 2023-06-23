БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 336 3

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, за перші три години заявки подали 3500 громадян (оновлено)

зброя

Відсьогодні, 23 червня, в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє пресслужба МВС.

"Уся зброя, яка є на руках у наших громадян, буде у Єдиному реєстрі зброї. Ми знімемо усі бюрократичні процедури, з якими стикались наші громадяни. Наразі кожен може відкрити свій особистий кабінет в Єдиному реєстрі зброї і працювати в режимі онлайні із суб’єктами господарювання та з дозвільною системою", – сказав міністр.

Згодом Клименко додав, що лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в "Єдиному вікні" для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб.

"Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна. Ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру. Але є прохання без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему. Реєстр працюватиме не лише сьогодні", – зауважив голова МВС.

За його словами, завдяки роботі Реєстру кожен українець буде чітко розуміти, яка у нього є зброя, та коли необхідно провести її перевірку.

Крім того, в режимі онлайн можна буде отримувати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення зброї, зокрема і довідку про несудимість.

Клименко наголосив, що ця система дозволить громадянам позбутися бюрократичних процедур, чіткіше розуміти свої права та обов’язки в користуванні зброєю, а державі це дозволить контролювати усю зброю, яка знаходиться на руках в українців.

Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.

Автор: 

МВС (534) зброя (915) реєстр (575) Клименко Ігор (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усе робиться навпаки. Про короткоствол мови взагалі не йде. Йдеться про мисливські рушниці.
показати весь коментар
23.06.2023 15:27 Відповісти
Громадянське населення країни не озброєне. Буча може повторитися ще багато разів.
показати весь коментар
23.06.2023 15:28 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, в США, наприклад, навпаки, свідомо відмовилися від ідеї подібних глобальних реєстрів, з міркувань національної безпеки та захисту прав громадян.
І це логічно.
Бо, наприклад, при окупації територій України, росіяни, найперше ходили по адресах учасників АТО/ООС та по адресах мисливців/інших власників зброї з метою винищення останніх. Ходили разом з місцевими працівниками МВС.
За будь-якої ворожої агресії, працівники МВС будуть першими, хто побіжить вилучати зброю в населення, необхідну тому населенню для захисту свого життя, своїх прав.

Також, якщо мова йде за якісь подібні реєстри, то доцільніше було б, щоби його розпорядником було теж таке Міністерство юстиції, а не МВС, щоби зменшити ризики зловживань та уникнути конфлікту інтересів - як про це говорили вже не один раз.

Зрештою, що ми бачимо, так це лише посилення обмежувальних заходів щодо людей, які володіють будь-якою зброєю, замість заходів з лібералізації щодо володіння зброєю громадянами, замість заходів та щодо реалізації конституційних прав громадян на самозахист.
показати весь коментар
25.06.2024 18:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 