В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, за перші три години заявки подали 3500 громадян (оновлено)
Відсьогодні, 23 червня, в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї.
Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє пресслужба МВС.
"Уся зброя, яка є на руках у наших громадян, буде у Єдиному реєстрі зброї. Ми знімемо усі бюрократичні процедури, з якими стикались наші громадяни. Наразі кожен може відкрити свій особистий кабінет в Єдиному реєстрі зброї і працювати в режимі онлайні із суб’єктами господарювання та з дозвільною системою", – сказав міністр.
Згодом Клименко додав, що лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в "Єдиному вікні" для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб.
"Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна. Ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру. Але є прохання без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему. Реєстр працюватиме не лише сьогодні", – зауважив голова МВС.
За його словами, завдяки роботі Реєстру кожен українець буде чітко розуміти, яка у нього є зброя, та коли необхідно провести її перевірку.
Крім того, в режимі онлайн можна буде отримувати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення зброї, зокрема і довідку про несудимість.
Клименко наголосив, що ця система дозволить громадянам позбутися бюрократичних процедур, чіткіше розуміти свої права та обов’язки в користуванні зброєю, а державі це дозволить контролювати усю зброю, яка знаходиться на руках в українців.
Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї.
І це логічно.
Бо, наприклад, при окупації територій України, росіяни, найперше ходили по адресах учасників АТО/ООС та по адресах мисливців/інших власників зброї з метою винищення останніх. Ходили разом з місцевими працівниками МВС.
За будь-якої ворожої агресії, працівники МВС будуть першими, хто побіжить вилучати зброю в населення, необхідну тому населенню для захисту свого життя, своїх прав.
Також, якщо мова йде за якісь подібні реєстри, то доцільніше було б, щоби його розпорядником було теж таке Міністерство юстиції, а не МВС, щоби зменшити ризики зловживань та уникнути конфлікту інтересів - як про це говорили вже не один раз.
Зрештою, що ми бачимо, так це лише посилення обмежувальних заходів щодо людей, які володіють будь-якою зброєю, замість заходів з лібералізації щодо володіння зброєю громадянами, замість заходів та щодо реалізації конституційних прав громадян на самозахист.