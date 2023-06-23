Польські правоохоронці обшукали 222 фірми у справі про ввезення українського зерна

У Польщі в межах справи про ввезення українського зерна за дорученням Жешувської прокуратури співробітники Національної податкової адміністрації провели обшуки у 222 компаніях та митних установах.

Як пише RMF24, розслідування щодо українського зерна, яке імпортується до Польщі, проводить Воєводська прокуратура в Жешуві, передає Європейська правда.

Відомство взяло на себе десятки підготовчих проваджень для подальшого розслідування. І саме за її наказом у четвер діяли співробітники Національної податкової адміністрації.

"222 обшуки були проведені в штаб-квартирах імпортерів зерна та митних установах по всій країні", – повідомила прокурорка Ганна Бернат-Ложанська, прессекретарка Жешувської регіональної прокуратури.

У результаті цих заходів було вилучено велику фінансову та бухгалтерську документацію, докази прикордонного контролю, носії інформації, ділову кореспонденцію та понад 1 000 тонн зерна, яке, ймовірно, не відповідало заявленому в митній декларації, повідомила Бернат-Ложанська.

Прессекретарка голови Національної податкової адміністрації Юстина Пасечинська повідомила, що в операції брали участь понад 800 співробітників.

В інтересах слідства подробиці про проведені обшуки не розголошуються.

Слідчі розслідують усі випадки шахрайства, пов'язані з якістю українського зерна, яке імпортувалося як технічне або промислове, і могло бути використане для виробництва продуктів харчування або кормів для тварин.

Імпортери, які декларували використання зерна в технічних цілях, сподівалися обійти процедури і уникнути спеціалізованого тестування з боку інспекцій, відповідальних за перевірку такої продукції.

2 травня Європейська Комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини, пов'язані з серйозними логістичними проблемами, що виникли у п'яти країнах-членах ЄС, ці заходи були необхідними.

Вони стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України.

Єврокомісія заявила, що вони спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

5 червня Єврокомісія продовжила заборону до 15 вересня.

За словами віцепрем'єра України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю Euractiv наприкінці квітня, рішення кількох країн ЄС запровадити заборону на експорт українського зерна може зіграти на руку Росії.