Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $9 мільярдів, – Митна служба

Протягом січня-травня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $25,4 млрд, а експортували – на $16,5 млрд.

Загалом за перші п'ять місяців 2023 року зовнішній товарообіг склав $41,9 млрд, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна митна служба.

"При цьому оподаткований імпорт склав $20,3 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2023 року склало 0,45 $/кг, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", – зазначається у повідомленні.

Найбільше товарів до України за вказаний період імпортували з Китаю – на $3,9 млрд, Польщі – на $2,7 млрд і Туреччини – на $2 млрд.

Експортували українських товарів найбільше до Польщі – на $2,3 млрд, Румунії – на $1,6 млрд та Китаю – на $1,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $7,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 48,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари – $5,2 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 33,6 млрд грн, що складає 20% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $4.6 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,9 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $10,1 млрд;

метали та вироби з них – $1,7 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $1,4 млрд.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 415,5 млн грн, уточнили у Митній службі.

Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком – до $11,13 млрд із $4,77 млрд.