Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $9 мільярдів, – Митна служба
Протягом січня-травня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $25,4 млрд, а експортували – на $16,5 млрд.
Загалом за перші п'ять місяців 2023 року зовнішній товарообіг склав $41,9 млрд, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна митна служба.
"При цьому оподаткований імпорт склав $20,3 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2023 року склало 0,45 $/кг, що на 55% більше, ніж за аналогічний період 2022 року", – зазначається у повідомленні.
Найбільше товарів до України за вказаний період імпортували з Китаю – на $3,9 млрд, Польщі – на $2,7 млрд і Туреччини – на $2 млрд.
Експортували українських товарів найбільше до Польщі – на $2,3 млрд, Румунії – на $1,6 млрд та Китаю – на $1,4 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $7,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 48,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні товари – $5,2 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 33,6 млрд грн, що складає 20% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості – $4.6 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,9 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $10,1 млрд;
- метали та вироби з них – $1,7 млрд;
- машини, устаткування та транспорт – $1,4 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 415,5 млн грн, уточнили у Митній службі.
Як повідомлялося, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2022 році зросло у 2,3 раза порівняно з 2021 роком – до $11,13 млрд із $4,77 млрд.
Отже, в Київській області дуже давно працює собі невелике підприємство "Бізнес Міт Продукт", займаються закупівлею м'яса та подальшою переробкою його на м'ясопродукти.
Класична «середня ланка», 200+ робочих місць, понад 27 млн. сплачених лише за минулий рік податків ( на секундочку, це понад 130 тис.грн. на одного співробітника - непогано, я вважаю).
Кілька років тому їх почало перевіряти новостворене БЕБ (Бюро Економічної Безпеки, яке було створено замість податкової міліції), яке з невідомих (відомих, але про то трохи нижче) причин порушило кримінальну справу і розпочало імітацію бурхливої діяльності.
Але кого з працюючих підприємств здивуєш кримінальними справами, що висять роками? Особливо тих, хто вже довго працює на ринку та пережив багато зміняючих одна одну «молодих, прогресивних команд»… Зазвичай, вони до цих проблем ставляться як до неминучого зла і продовжують спокійно працювати.
Але тут, на початку лютого 2023 року, ці беспечальні котики приходять на всі офісні та виробничі адреса підприємства з ухвалами суду про надання дозволу на обшуки та вилучення первинної документації.
Однак, банальним вигрібанням первинної документації ця справа не закінчилася. Спочатку знайшли 300 папок з первинною документацією (а як виявилося, за фабулою кримінального провадження, по версії БЕБ, підприємство працює «на папері», без реального відвантаження товару). Також, в офісному приміщенні, в сейфі вони знайшли понад 5 млн. готівкових гривень і відразу радісно їх вилучили…
Яким чином 5 млн. гривень мають (хоча б теоретично) відношення до «фіктивного» підприємства, яке працює «на папері», без реального відвантаження товару - питання навіть не риторичне…
Тут же перевіряльники йдуть на склади-холодильники, виявляють м'ясо та м'ясні консерви (нагадаємо - підприємство нібито «фіктивне», працює «на папері», без реального відвантаження товару!) і заявляють:
- Так у вас тут м'ясо безхазяйне!
- Яке ж воно безхазяйне, це все наше!
- Так доведіть!
- Взагалі не питання, ось первинні документи, які підтверджують все!
- Дякую, ми їх вилучаємо, дуже дякуємо…
- <censored>
- Походу, у вас немає документів… Так, пєчалька… Хлопці, вилучаємо все м'ясо та консерви!
До речі, обшук (під час страшної війни, нагадаю!) відбувався близько тижня, брали участь у ньому десятки силовиків та оперпрацівників БЕБу. Але найцікавіше, що дозволу на вилучення ні грошей, ні м'яса ні в кого з перевіряльників не було - лише на первинну документацію. Що роблять опера - подають клопотання до суду та намагаються накласти арешт на м'ясо та консерви. Але підприємство не здається, доволі ефективно працює з командою злих та професійних адвокатів компаніі "Барристерс", і несподівано суд відмовляє БЕБу в арешті м'ясної продукції. Судове рішення однозначне - вилучене майно має бути негайно повернуте.
Але замість:
- покайтеся та більше не грішіть;
та
- віддайте вилучене майно та перевіряйте собі далі документи, шукайте порушення, якщо вони є.
БЕБ:
- методично продовжує кошмарити підприємців;
- не виконує рішення суду, яке набрало чинності відразу після його ухвалення.
- подають апеляцію і в результаті апеляційний суд накладає арешт із формулюванням «безхазяйне майно». Мабуть, щоб одразу гарно підходило під вилучення. А як ти доведеш інше, якщо документи вилучили?
Паралельно адвокати підприємства подають скаргу на неповернення вилучених грошей і навіть отримають дозвіл на їх повернення від Шевченківського суду. Але детективи БЕБ також його не виконують, та подають ще одну апеляцію, яку потім програють.
Тепер щодо вилученого м'яса. Тут найсумніше.
Під час обшуку було вилучено все м'ясо - і те, що було на складах, як живе (у холодильниках), так і консерви. Адвокати подали до суду клопотання на його повернення. Після постійних переносів та затягування, суд таки задовольнив скаргу щоб 248 тонн вилученого «фіктивного» м'яса БЕБ повернув.
При цьому, всі вилучені консерви (а це, на секундочку, десь вісім повних фур) БЕБ забрав і вивіз до себе (!) на склади невідомо куди. А живе м'ясо у холодильниках підприємства просто опечатав.
Щоб ви розуміли весь затверджений бюджет БЕБ на рік для зберігання речових доказів - 60 тисяч гривень! Але лише на оплату електроенергії при зберіганні вилученої продукції "Бізнес Міт Продукт" на місяць (!) витрачає значно більше. І щомісяця вони змушені були платити понад 100 тисяч гривень за електроенергію, що споживається опечатаним складом, де у них зберігалося це м'ясо!
Але на жаль, коли за рішенням суду арешт зняли і холодильники було нарешті відкрито, виявилося, що більша частина продукції була зіпсована. Причина - майже півроку до м'яса не було доступу. Адже всі клопотання адвокатів про надання можливості для огляду арештованого м'яса працівниками БЕБ ігнорувались, а судові рішення не виконувались.
Наразі, розмір збитків встановлюється, документується та підраховується. Поки що встановлено що вони будуть багатомільйонними.
Но і це не все! Не враховуючи рішення суду консерви підприємству ніхто й досі не поспішає віддавати! Може випадково «хом'як вже все поїв»? Хз…
Але наприкінці саме веселе у цій історії. Це висновок експерта, «спеціаліста», на підставі якого було отримано ордер на обшук…
В висновку НЕ встановлено жодного порушення законодавства виробником. А лише написано, що «спеціалістом встановлено можливе завищення податкового кредиту за період 2019-2021 р.»
МОЖЛИВЕ! Можливе, блд…
Але за цей «висновок», як потопельник за рятувальний круг, тримається вся група детективів БЕБ, та прокурорів ОГП… Бо інакше доведеться їм триматись за щось інше, хіба що один за одного…
А реально під час війни підприємство доводиться до банкрутства.
Ну, чи до стану, коли вони здадуться і прийдуть зі своїми "пропозиціями"…
Днями відбулася зустріч (на якої доречі я і узнав про цей випадок) Спілка Українських Підприємців (СУП) з Олексій Бонюк , який є головою Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій в Офісу Генпрокурора. Він вже у курсі того, що відбувається. Хочеться вірити, що Департамент має процесуальні можливості припинити цей позапроцесуальний «гоп-стоп», який не має нічого спільного із задекларованими завданнями БЕБ та ОГП…
Бюро Економічної НЕБезпеки України - це треш і повне розходження очікування з реальністю. Я вже не так давно розповідав про їх безглуздий напад на мережу кінотеатрів «Мультиплекс», де кримінальна справа теж гроша ломаного не коштує, але вони не дають підприємству працювати і виживати. А тепер ще ця показова і мутна історія. Я не маю ніяких відносин ні з мережою кінотеатрів, ні с виробниками м'ясної продукції і навіть не спілкуюсь особисто з їх менеджментом та власниками. Але в межах комунікаційних можливостей моєї фб-сторінки та інколи випаючего вільного часу (нажаль на свій тг-канал мене вже не вистачає) буду їх захищати від свавілля недоброчесних силовиків. Так як мені не байдуже. Бо інакше таким же чином завтра прийдуть і за нами…
А поки що у мене є доволі проста пропозиція задіяним в цій спецоперації купі посадових осіб.
- Може вже вистачить?
- Поверніть вилучені консерви
- і відчепіться від працюючого бізнесу, який під час війни тримається і навіть сплачує чималенькі податки!