Інвестиційний фонд Церкви Англії на $13 мільярдів позбудеться цінних паперів нафтогазових компаній

Спеціальна комісія, яка управляє ендаумент-фондом Церкви Англії (Church Commissioners for England), до кінця року виключить зі свого портфеля папери всіх великих нафтогазових компаній.

Як повідомляється у пресрелізі Церкви Англії, комісія також виключить зі свого портфеля інструменти інших компаній, основна діяльність яких пов'язана з розвідкою, видобутком та переробкою нафти або газу, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом з портфеля інвестицій будуть виключені компанії, які "по-справжньому не відповідають" меті обмеження глобального потепління рівнем 1,5 градуса за Цельсієм відповідно до Паризької кліматичної угоди.

Church Commissioners for England 2021 року вже виключила з інвестиційного портфеля папери 20 великих нафтогазових компаній.

Тепер вона продасть цінні папери Shell, BP plc, ExxonMobil, TotalEnergies, Ecopetrol, Eni, Equinor, Occidental Petroleum, Pemex, Repsol та Sasol, оскільки жодна з цих компаній не відповідає цілям "Паризької угоди".

Активи ендаумент-фонду Церкви Англії оцінюються у 10,3 млрд фунтів стерлінгів ($13,1 млрд).