Рекорд приватизації під час війни: Покупець сплатив 373 мільйони за дві будівлі в центрі Києва. ФОТО

Переможець аукціону з приватизації будівлі готелю "Ермітаж" у центрі Києва сплатив у бюджет 373 млн гривень (з ПДВ).

Як повідомляє пресслужба Фонду державного майна (ФДМУ), продаж двох будинків на вулиці Богдана Хмельницького став найдорожчим аукціоном з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Як повідомлялося, аукціон з продажу двох історичних будинків у центрі Києва за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, відбувся 25 травня. У ньому взяли участь 39 учасників.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону з пропозицією 311 млн грн стало ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат". Його бенефіціаром у держраєстрі вказано власника групи Merx Вадима Григор'єва. Структури бізнесмена до початку повномасштабної війни купили на відкритих аукціонах низку об'єктів нерухомості у центрі Києва.

Найближчим конкурентом переможця торгів було ТОВ "Юмілекс", яке запропонувало заплатити за актив 255 млн грн.

За адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, розташовується будівля готелю "Ермітаж", який був побудований в 1902-1904 роках за проєктом київського архітектора Андрія Фердинанда Крауса - автора багатьох будівель, збудованих у столиці на той час. Власником будинку був мільйонер та виробник цегли Яків Бернар. Торцевий мур у 1960-х був прикрашений мозаїчним панно "Українська пісня" авторства Степана Кириченка.

Вказані споруди мають охоронний статус. У 1998 році їх було внесено до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення.