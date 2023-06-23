БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 175 13

НАЗК внесло до переліку спонсорів війни китайську автомобільну корпорацію Geely

geely

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (Geely).

Як повідомляє пресслужба НАЗК, Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість автовиробників з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку.

Компанія Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility. У переліку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік Geely посіла 229 місце.

НАЗК вказує, що виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче наказувати своїм компаніям залишати ринок Росії. Він також особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку РФ.

У підсумку продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком – з 5 543 одиниць до 12 673 одиниць.

Дистриб’ютором бренду Geely в РФ є компанія ТОВ "Джили-Моторс", виторг якої за 2022 рік виріс на 82% – до $800 млн, чистий прибуток збільшився у понад 50 разів – до $201 млн, податків до бюджету Росії сплачено на $51,4 млн.

"Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було", – додали у НАЗК.

Читайте також: НАЗК вперше виключило іноземну компанію з переліку міжнародних спонсорів війни

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Через це компанія стикається з бойкотом своєї продукції у Скандинавії і змушена шукати підтримки у влади Норвегії та Швеції.

Загалом Національне агентство з питань запобігання корупції від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внесло понад 25 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни. 

Автор: 

авто (4252) Китай (2204) росія (14915) спонсор (50) НАЗК (518) Geely (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
коли вже Орохамію визнають довбойобом і спонсором через його зв'язки з білоруським бізнесом?
показати весь коментар
23.06.2023 16:13 Відповісти
+7
Все, на черзі 95 квартал. Який там прибуток від "Сватів"?
показати весь коментар
23.06.2023 16:14 Відповісти
+4
Комар вирішив щемити слона . Китай без України проживе. А без китайського"барахла" українська еконміка здохне. - Це і запчастини , і техніка ...
показати весь коментар
23.06.2023 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так что, если увидим, над проколоть шину ?
показати весь коментар
23.06.2023 16:02 Відповісти
сразу палить к ****** собачим
показати весь коментар
23.06.2023 16:12 Відповісти
Зовсім чокнулися! Ви ще "ладу каліну" та усі "москвічі попаліть". То може вас ніхто деревенякою по голові і не стукне, за те що чуже майно псуєте, на яке люди роками стягувалися...
показати весь коментар
23.06.2023 17:11 Відповісти
Не розумію. Де НАЗК України і де спосори тероризму?
показати весь коментар
23.06.2023 16:11 Відповісти
коли вже Орохамію визнають довбойобом і спонсором через його зв'язки з білоруським бізнесом?
показати весь коментар
23.06.2023 16:13 Відповісти
Все, на черзі 95 квартал. Який там прибуток від "Сватів"?
показати весь коментар
23.06.2023 16:14 Відповісти
Та негласно потрібно все! китаянське барахло бойкотувати і щемити по можливості.
показати весь коментар
23.06.2023 16:34 Відповісти
Комар вирішив щемити слона . Китай без України проживе. А без китайського"барахла" українська еконміка здохне. - Це і запчастини , і техніка ...
показати весь коментар
23.06.2023 17:06 Відповісти
Ти, напевно, здивуєшся, але багато чого у тебе і вдома, і на роботі, має напис "Made in China" ) І пофігу, що то якийсь європейський чи заокеанський бренд-вироблено і годує усе одно економіку Китаю. Тож спробуй побойкотувати і позбавитися у себе усього китайського ) Навіть смартфон чи комп'ютер, з якого ти це пишеш-99%, що вироблено там )
показати весь коментар
23.06.2023 20:46 Відповісти
Неправильна відповідь,Самсунг зроблений в В'єтнамі
показати весь коментар
24.06.2023 00:27 Відповісти
Не факт, что компоненты и чипы не китайские
показати весь коментар
24.06.2023 00:54 Відповісти
Нажаль, попри підтримку окупантів Китаєм в Україні під час війни значно зросли продажі китайських автомобілів. Головне побільше розкривати рота на США та ЄС вимагаючи санкцій, а самі українці продовжують бізнес з Китаєм, продають китайцям за безцінь санаторії з прилеглою землею і т.п.
показати весь коментар
23.06.2023 18:17 Відповісти
Топ менеджмент Джили наложил на себя руки полным составом...
показати весь коментар
24.06.2023 00:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 