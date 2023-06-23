НАЗК внесло до переліку спонсорів війни китайську автомобільну корпорацію Geely

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (Geely).

Як повідомляє пресслужба НАЗК, Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість автовиробників з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку.

Компанія Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility. У переліку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік Geely посіла 229 місце.

НАЗК вказує, що виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче наказувати своїм компаніям залишати ринок Росії. Він також особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку РФ.

У підсумку продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком – з 5 543 одиниць до 12 673 одиниць.

Дистриб’ютором бренду Geely в РФ є компанія ТОВ "Джили-Моторс", виторг якої за 2022 рік виріс на 82% – до $800 млн, чистий прибуток збільшився у понад 50 разів – до $201 млн, податків до бюджету Росії сплачено на $51,4 млн.

"Компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було", – додали у НАЗК.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Через це компанія стикається з бойкотом своєї продукції у Скандинавії і змушена шукати підтримки у влади Норвегії та Швеції.

Загалом Національне агентство з питань запобігання корупції від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну внесло понад 25 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни.