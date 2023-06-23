Євросоюз заборонив заходити у свої порти суднам, задіяним у схемах обходу обмежень на експорт нафти з Росії

Євросоюз у своєму 11-м пакеті санкцій заборонив доступ до європейських портів для танкерів, які здійснюють перевалку російської нафти у морі (з судна на судно), та які підозрюють у порушенні обмеження цін на нафту з РФ, запровадженого країнами G7 та ЄС.

Як повідомили у Єврокомісії, заборона також застосовуватиметься, якщо компетентні органи отримають вагомі причини підозрювати, що капітани суден незаконно втручаються, відключають або іншим чином виводять з ладу навігаційну систему при транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів, порушуючи міжнародні угоди, правила та стандарти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з офіційно опублікованим документом, "доступ до портів та шлюзів ЄС забороняється з 24 липня 2023 року для будь-якого судна, що здійснює перевалку ship-to-ship у будь-якій точці рейсу в напрямку порту або шлюзу ЄС, якщо компетентні органи мають вагому причину підозрювати це судно в порушення заборон (на імпорт російських нафти та нафтопродуктів у ЄС, – ред.), а також порушення умови цінової стелі (price cap)).

Компетентний орган країни ЄС повинен забороняти доступ для таких танкерів до портів, якщо судно не повідомляє щонайменше за 48 годин до здійснення операції ship-to-ship, що відбувається у винятковій економічній зоні держави-члена ЄС або в межах 12 морських миль від вихідної лінії його узбережжя.

Вимога про заборону, якщо судно умисно вимикає транспондери, також стосується тих танкерів, які виконують рейси у напрямку країни ЄС і якщо судно порушує заборону на імпорт російських нафти та нафтопродуктів та умову price cap.

Ці заборони на захід у порти не застосовуються, якщо судно шукає порятунку, у разі аварії чи з міркувань безпеки чи порятунку життя на морі. Також влада країни ЄС може дозволити доступ до портів, якщо вважатиме, що він необхідний з гуманітарною метою.

Якщо компетентні органи відмовляють у заході судна до своїх портів, вони мають негайно поінформувати інші держави-члени, а також Єврокомісію.

З метою відстеження цієї заборони влада країн ЄС має використовувати інтегровану морську інформацію, доступну на платформі SafeSeaNet.

Як повідомлялося, 11 пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії опублікований в Офіційному журналі ЄС, вони набудуть чинності в суботу, 24 червня.