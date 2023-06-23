Реальна ціна за гектар сільгоспземлі в Україні вдвічі вища за офіційну, – KSE

Із моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено понад 145 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок сукупною площею майже 325 тис. га.

Про це йдеться у звіті про стан ринку земель в Україні, підготовленому експертами Київської школи економіки (KSE) за підтримки Програми USAID АГРО, передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики відзначили поступове зростання цін на купівлю-продаж сільгоспземель, які в 2023 році в середньому склали 35,4 тис. грн/га, що на 13,5% більше, ніж роком раніше, і майже на 22% вище за показники довоєнного 2021 року. Найвищі ціни були зафіксовані у 2023 році на землі у Київській та Львівській областях.

У ході аналізу ринку земель України аналітики виявили дві системні проблеми: низький рівень реєстрації цін у Державному реєстрі прав та заниження ціни на землю під час проведення транзакцій.

"Із початку 2023 року частка транзакцій із зареєстрованою ціною становила всього 18,8% від усіх угод купівлі-продажу, тоді як у 2022 році цей показник становив 34,4%, а у 2021 – 55%. При цьому у 60% випадків, коли ціна ділянки була вказана, вона перебувала на мінімально можливому рівні – тобто на рівні нормативної грошової оцінки (НГО), співвідношення між цінами купівлі-продажу та вартістю оренди на електронних земельних аукціонах на рівні 1:4,5 свідчить, що зареєстровані ціни угод купівлі-продажу вдвічі нижчі від ринкових", – зазначено у звіті.

На думку аналітиків, реєстрація мінімальної ціни та оплата покупцем реальної вартості "неофіційно" суттєво знижує податкові надходження до бюджетів громад, а також гальмує зростання коефіцієнта ліквідності сільгоспземлі як застави.

"Вирішити проблему можна шляхом впровадження масової оцінки земель на основі ринкових цін. Уже схвалено закон, що передбачає пілотний проєкт із масової оцінки. Однак для його успішного впровадження потрібно якнайшвидше забезпечити обов'язкове внесення цін по всіх земельних транзакціях до Реєстру прав", – зазначив керівник проєкту Олег Нив'євський.

За інформацією дослідника KSE Агроцентр Романа Нейтера, електронні земельні аукціони можуть бути орієнтиром справедливої вартості землі.

"Починаючи з жовтня 2021 року, коли стартували перші земельні торги на платформі Prozorro, продаж землі став приносити громадам щорічно 238,86 млн грн доходу", – повідомив він.

"Ринок купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні демонструє стійкість та потенціал розвитку. Його темпи та обсяги поступово наздоганяють довоєнні показники, а загальний відсоток сільгоспземель у обігу наближається до показників розвинених економік", – зазначили аналітики та додали, що земельний ринок в Україні, незважаючи на військовий стан, залишається ліквідним та привабливим для інвесторів.