ООН та Швейцарія запустили програми розмінування угідь для дрібних фермерів в Україні

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Всесвітня продовольча програма (ВПП) та Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) розпочали реалізацію спільної програми для підтримки дрібних фермерів і сільських домогосподарств, що найбільше постраждали від війни.

"Програма спрямована на безпечне повернення земель у сільськогосподарське користування, зокрема шляхом їх очищення від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни, з метою відновлення джерел засобів існування у сільському господарстві, сприяння відновленню економіки України та поступовому зниженню потреб тисяч сімей, які проживають у сільській місцевості, у гуманітарній допомозі", – йдеться в пресрелізі ФАО, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, програма складатиметься з трьох етапів. На першому учасники проєкту спільно з громадами, місцевою владою та Міністерством аграрної політики та продовольства України визначать за допомогою супутникових зображень та нанесуть на карту межі земель, що потребують розмінування.

На другому етапі групи з розмінування обстежуватимуть та здійснюватимуть очищення земель від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни. У пріоритеті розмінування – земельні ділянки, які можуть бути швидко розміновані з проведенням мінімальних робіт з їхнього очищення.

На третьому етапі ФАО та FSD проведуть аналіз ґрунту для оцінки рівня забрудненості речовинами, що залишилися після розриву боєприпасів. Одночасно буде проводитися опитування дрібних фермерів та сільських сімей, щоб з'ясувати, які фактори виробництва та ресурси необхідні їм для відновлення сільгоспвиробництва. По можливості їм буде надано пряму підтримку в натуральній чи грошовій формі.

Програма вже стартувала на Харківщині, а потім буде поширена на Миколаївську та Херсонську області. Вона орієнтується на фермерів із земельними ділянками до 300 га, а також на сільські домогосподарства, які вирощують продукти харчування для власного споживання.

Наразі проєкт вартістю $100 млн потребує фінансування у розмірі $90 млн. За оцінками ФАО, за відсутності необхідності надання прямої продовольчої допомоги сільським громадам економічна вигода може становити до $60 млн. Проєкт отримав підтримку Гуманітарного фонду України, фонду спільного фінансування ООН, а також приватних донорів.

Як зазначалося у проведеній у лютому 2023 року ФАТ "Швидкій оцінці збитків та потреб", виробництво зернових та олійних культур в Україні скоротилося у 2022 році на 37%. Майже 90% дрібних виробників сільськогосподарських культур, опитаних ФАО в Україні, повідомили про зниження доходів у результаті війни, і кожен четвертий повідомив про припинення або значне скорочення своєї сільськогосподарської діяльності.