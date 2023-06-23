Доходи держбюджету в травні зросли на 45% порівняно з минулим роком, – Мінфін

Доходи державного бюджету зросли на 45% у травні 2023 року порівняно з травнем 2022 року.

"У 2023 році ми маємо набагато кращі фінансові результати, ніж рік тому. Завдяки потужній фінансовій підтримці та комплексним заходам, впровадженим урядом України, ми забезпечуємо збалансованість бюджету та фінансування критично важливих видатків, насамперед у соціальній сфері. Монетарна та фіскальна політики контрольовані", – повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час Global Official Institutions Conference у Парижі.

Водночас vіністр фінансів наголосив, що зовнішня фінансова підтримка продовжує відігравати важливу роль. Міжнародні партнери запевнили Україну у наданні загалом $42,5 млрд прямої бюджетної допомоги протягом поточного року.

Станом на сьогодні Україна отримала близько $22 млрд зовнішнього фінансування на пріоритетні потреби держбюджету у 2023 році. Також Мінфін України вже активно працює з партнерами над забезпеченням потреб держбюджету у 2024 році.

У контексті відновлення, Сергій Марченко розповів про вже існуючі інструменти залучення коштів на відбудову. Світовий банк створив ефективні механізми для залучення допомоги, такі як трастовий фонд URTF та спеціальна програма SPUR. Європейський інвестиційний банк схвалив Ініціативу ЄС для України – нову схему фінансування реконструкції та відновлення в Україні. ЄБРР створив Антикризовий фонд ЄБРР зі спеціальним фокусом на Україну.

"Відновлення вимагає комплексного підходу. І, окрім допомоги від МФО та країн-партнерів, для нас важливо залучати приватні інвестиції. Вартість відбудови становитиме сотні мільярдів доларів. Ми зацікавлені в тому, щоб створити умови для залучення приватних інвестицій і структурувати їх найкращим чином. Мінфін України вже активно працює з партнерами над вирішенням цього питання, зокрема для страхування військових ризиків", – додав міністр.

Марченко закликав іноземний бізнес інвестувати в Україну та запевнив у готовності уряду України співпрацювати для забезпечення безпечних та сприятливих умов.

У заході взяли участь понад 100 представників міністерств та центробанків, а також міжнародних фінансових організацій та суверенних фондів з усього світу.