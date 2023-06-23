FATF відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків на вимогу України (оновлено)

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками пленарного засідання FATF, яке відбулося 21-23 червня у Парижі.

Згідно із повідомленням, за підсумками засідання "чорний" список країн, який встановлює FATF, не змінився. До нього, як і раніше, входять Північна Корея, Іран і М’янма. До "сірого"списку країн, які підлягають посиленому моніторингу, внесли Камерун, Хорватію та В’єтнам.

Водночас FATF визнала, що воєнне вторгнення РФ в Україну суперечить принципам організації.

"FATF знову висловлює глибокі співчуття народу України у зв’язку з безпідставною втратою людських життів і руйнуванням інфраструктури та суспільства в результаті триваючого військового вторгнення РФ в Україну. Агресивна війна Російської Федерації проти України продовжує суперечити принципам FATF щодо сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи та зобов’язанням щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, за якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF", – зазначається у пресрелізі організації.

Своєю чергою Міністерство фінансів України не погоджується з рішенням FATF не вживати подальших заходів проти Росії, незважаючи на збільшення кількості порушень стандартів FATF.

"FATF було відомо про збільшення кількості порушень з боку Росії, але на пленарному засіданні, яке відбулося в Парижі цього тижня, було прийнято рішення не вносити країну до "чорного списку". Міністерство фінансів розуміє складність досягти консенсусу серед широкого кола членів FATF. Однак існує ризик, що це рішення може спровокувати Росію ще більше підривати глобальну фінансову безпеку", – заявили у Мінфіні.

Міністерство вказує, що після призупинення членства росії в FATF у лютому 2023 року вона активізувала діяльність, пов'язану з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також ухиленням від санкцій.

Зокрема, за цей час Кремль поглибив співпрацю з державами, внесеними до "чорного списку" FATF: торгівля зброєю та паливом з Північною Кореєю всупереч санкціям ООН, побудова міцніших зв'язків з Іраном, продаж винищувачів, купівля безпілотників для атак на Україну та співпраця банківських систем двох країн.

"Нещодавнє руйнування дамби в Новій Каховці, розміщення ядерної зброї в Білорусі та мінування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції ще більше демонструють ризики, які створює Росія для глобальної безпеки", – наголошують у Мінфіні.

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тиснув на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

Водночас Україна закликала організацію внести РФ до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику під час пленарного засідання FATF в Парижі 19-23 червня.

FATF призупинила членство Росії в лютому. Мінфін України наголошує, що з того часу Росія вчинила низку нових порушень, у тому числі терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном.