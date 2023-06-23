В Україні збираються побудувати або модернізувати 21 пункт пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

Державне агентства відновлення та розвитку інфраструктури України має на меті реконструювати автомобільні пункти перетину кордону, будівництво або модернізацію 21 пункту пропуску на державному кордоні України з країнами ЄС та Республікою Молдова.

Про це розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Mустафа Найєм, презентуючи найперспективніші напрямки інвестування в українську інфраструктуру в рамках URC2023.

Агентство відновлення як головний державний виконавець проєктів відновлення вже зараз розробляє проєкти у різних секторах інфраструктури, які можуть бути реалізовані на засадах концесії чи державно-приватного партнерства.

За словами Найєма, Агентство прагне налагодити співпрацю з інвесторами та МФО щодо відновлення та розбудови прикордонної інфраструктури, яка вкрай потрібна для товарообігу. Одним з ключових факторів підвищення експортного потенціалу України є реконструкція та розвиток мережі автомобільних пунктів пропуску через державний кордон.

"Автомобільні пункти пропуску є воротами країни й, через війну, залишатимуться основними експортно-імпортними воротами країни ще досить тривалий час, тому для нас важливий їх комплексний розвиток. Йдеться про облаштування автомобільних пунктів пропуску, ремонт мостів та доріг до них", – зазначив Найєм.