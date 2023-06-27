У Києві щодня фіксують до 30 порушень при торгівлі продуктами, – Держпродспоживслужба

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодня виявляє у Києві до 30 порушень при торгівлі продуктами харчування.

За словами начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, у кожному з 10 районів Києва працюють мобільні групи за участю районних адміністрацій, департаментів благоустрою, Нацполіції, Держпродспоживслужби, служби праці. У разі виявлення порушень застосовуються певні заходи, передає Укрінформ.

"Моніторинг ми здійснюємо вже три місяці і виявляємо до трьох десятків порушень щодня. Тому найефективніший засіб – це інформація від споживачів", – підкреслив Рубан.

Він вказав, що основними причинами харчових отруєнь киян та гостей міста під час спекотної погоди є шаурма і фастфуди. Ці продукти необхідно вживати протягом години після придбання, зауважив він.

За даними Рубана, цього року отруєнь поки не зафіксовано, а торік зареєстрували більше 50 отруєнь, пов’язаних із вживанням фастфудів.

"Після шаурми і фастфудів на другому місці є суші та роли, які не можуть зберігатися при високій температурі більше години. Тому будьте уважні до свого здоров’я і вживайте безпечні продукти", – закликав Рубан.

Він укотре нагадав, що купувати продукти на стихійних ринках небезпечно для життя.

"Щодо стихійних місць торгівлі, то на них опиняються товари, які не пройшли експертизу і не мають документів. Необхідно звертатися до Нацполіції. Є таке захворювання, як ботулізм, що майже невиліковний сьогодні в Україні. Є й інші вірусні інфекції, а також маємо масовий мор риби у Каховському водосховищі, тому купувати продукти на стихійних ринках – небезпечно для здоров’я та життя", – наголосив він.

Також голова столичної Держпродспоживслужби закликав споживачів одразу інформувати відповідні органи у разі придбання неякісного м’яса чи риби в супермаркеті. За його словами, зараз у топі порушень у супермаркетах – наявність щурів і тарганів.

"Сьогодні у топі порушень – наявність ссавців та різних комах у супермаркетах, йдеться про щурів і тарганів, наприклад. Це нині проблема для міста Києва через повінь, різке розпліднення щурів і комах та відсутність проведення суцільної дератизації. Усі ці тваринки переходять у місця споживання – магазини, де зберігаються харчові продукти. Тому щодня ми отримуємо велику кількість звернень споживачів щодо наявності комах і ссавців. Держпродспоживслужба намагається оперативно реагувати", – зазначив Рубан.