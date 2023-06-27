Орбан вимагатиме продовжити заборону на імпорт українського зерна до Угорщини

Угорщина вступає за продовження заборони на імпорт українського зерна й після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.

Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан за підсумками зустрічі очільників уряду країн Вишеградської четвірки у Братиславі, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми поділяємо побоювання, які викликає в наших країнах зерно, що надходить з України. Ми за те, щоб зерно з України вирушало за межі Європи, але ми проти того, щоб це зерно залишалося тут, наприклад, в Угорщині, і знищувало весь угорський зерновий ринок", – наголосив він.



"Тому "так" транзиту, "ні" імпорту, і ми, як і раніше, вважаємо, що ця заборона повинна зберігатися з середини вересня", – заявив Орбан.

2 травня Європейська Комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України. Враховуючи виняткові обставини, пов'язані з серйозними логістичними проблемами, що виникли у п'яти країнах-членах ЄС, ці заходи були необхідними.

Вони стосуються чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України.

Єврокомісія заявила, що вони спрямовані на усунення логістичних проблем, пов'язаних з цими продуктами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

5 червня Єврокомісія продовжила заборону до 15 вересня.

За словами віцепрем'єрки України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю Euractiv наприкінці квітня, рішення кількох країн ЄС запровадити заборону на експорт українського зерна може зіграти на руку Росії.