Майже 80% українців виступають за закриті кордони з РФ та візи, – опитування

Більшість українців (79%) хочуть мати закриті кордони, візи та митницю з Росією, лише 10% хотіли б, щоб країни були дружніми, 1% – об’єднання країн в одну.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).



Зазначається, що соціологи ставлять запитання, якими українці бачать відносини України з Росією, упродовж 15 років.

"Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами… Після окупації Криму та початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають залишатися дружніми", – йдеться у повідомленні.



Утім, після широкомасштабного вторгнення частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з державою-агресором, зросла до 79%, ідентичний показник був також у липні 2022 року та травні 2023 року.



Як уточнюють експерти, закриті кордони з Росією хочуть мати 75% жителів Сходу і 73% – Півдня. До 2014 року в усіх регіонах переважна більшість українців бачили країни дружніми з відкритими кордонами, без віз та митниць.

В опитуванні, яке тривало з 26 травня по 5 червня, взяли участь 984 респонденти з усіх україни, окрім анексованого Криму. Воно відбувалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.