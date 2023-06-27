СБУ викрила чиновника Одеської ОВА, який вкрав понад сім мільйонів на будівництві лікарень

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медичних закладів на Одещині. До її організації причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисники привласнили майже 7,5 млн грн і зірвали зведення шести амбулаторій у віддалених селищах регіону.

Чиновник також залучив столичну будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

Як встановило слідство, у 2020 році за "сприяння" одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні.

"Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проєкту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн. Але учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%", – зазначають в СБУ.

Зокрема, організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію.

Для проведення махінацій, фігуранти залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

Експертиза підтвердила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним.

Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років тюрми.