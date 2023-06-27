У Volvo можуть з’явитися проблеми через визнання Україною китайської Geely спонсором війни

У шведського автовиробника Volvo Cars почалися проблеми через внесення Україною до списку спонсорів війни материнської китайської компанії Geely.

Як пише шведська газета Dagens industri, акціонери та клієнти компанії тепер думають, як на це реагувати, передає liga.net.

Після рішення України міністерство оборони Швеції та адміністрація Гетеборга, де міститься головний офіс Volvo, задумалися про оголошення бойкоту найбільшому автовиробнику країни.

"Це загальнодержавне питання, яке стосується більшості відомств і організацій. Тому важливо, щоб на державному рівні його вивчали разом. Перші контакти між відомствами вже відбулися", – повідомила прессекретарка міноборони Марі Тісетер.

Китайською Geely незадоволені й акціонери Volvo Group, де Geely має значний пакет акцій.

"Прикро й безглуздо, що Geely не поділяє наших цінностей у цьому питанні. Ми не змінили своєї позиції. Війна несправедлива. Водночас у Volvo Cars є власник, який має іншу думку, що керується точкою зору китайської держави. Прикро, що у Geely немає плану згортання в Росії", – заявив виданню Андерс Оскарссон, представник пенсійного фонду AMF (третій за величиною акціонер Volvo Group з 5,4%).

Він також попередив, що через Geely бренд Volvo може зіткнутися з труднощами при реалізації автомобілів.

Volvo Group займається виробництвом та продажем вантажівок, автобусів, будівельного обладнання тощо. Виробництвом легкових автомобілів займається компанія Volvo Cars, яка входила до складу Volvo Group до 1999 року, коли її продали Ford. З 2010 року Volvo Cars належить автомобільній компанії Geely. І Volvo Group, і Volvo Cars використовують однаковий логотип Volvo.

Geely володіє 16% акцій Volvo Group і 82% акцій Volvo Cars.

Як повідомлялося, 23 червня НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (Geely). Зазначається, що компанія продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і спонсорувати агресію проти України.

Крім того, виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче наказувати своїм компаніям залишати ринок Росії. Він також особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку РФ.