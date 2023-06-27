БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 277 11

У Volvo можуть з’явитися проблеми через визнання Україною китайської Geely спонсором війни

volvo

У шведського автовиробника Volvo Cars почалися проблеми через внесення Україною до списку спонсорів війни материнської китайської компанії Geely.

Як пише шведська газета Dagens industri, акціонери та клієнти компанії тепер думають, як на це реагувати, передає liga.net.

Після рішення України міністерство оборони Швеції та адміністрація Гетеборга, де міститься головний офіс Volvo, задумалися про оголошення бойкоту найбільшому автовиробнику країни.

"Це загальнодержавне питання, яке стосується більшості відомств і організацій. Тому важливо, щоб на державному рівні його вивчали разом. Перші контакти між відомствами вже відбулися", – повідомила прессекретарка міноборони Марі Тісетер.

Китайською Geely незадоволені й акціонери Volvo Group, де Geely має значний пакет акцій.

"Прикро й безглуздо, що Geely не поділяє наших цінностей у цьому питанні. Ми не змінили своєї позиції. Війна несправедлива. Водночас у Volvo Cars є власник, який має іншу думку, що керується точкою зору китайської держави. Прикро, що у Geely немає плану згортання в Росії", – заявив виданню Андерс Оскарссон, представник пенсійного фонду AMF (третій за величиною акціонер Volvo Group з 5,4%).

Він також попередив, що через Geely бренд Volvo може зіткнутися з труднощами при реалізації автомобілів.

Volvo Group займається виробництвом та продажем вантажівок, автобусів, будівельного обладнання тощо. Виробництвом легкових автомобілів займається компанія Volvo Cars, яка входила до складу Volvo Group до 1999 року, коли її продали Ford. З 2010 року Volvo Cars належить автомобільній компанії Geely. І Volvo Group, і Volvo Cars використовують однаковий логотип Volvo.

Geely володіє 16% акцій Volvo Group і 82% акцій Volvo Cars.

Як повідомлялося, 23 червня НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (Geely). Зазначається, що компанія продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і спонсорувати агресію проти України.

Крім того, виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче наказувати своїм компаніям залишати ринок Росії. Він також особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку РФ. 

Автор: 

авто (4164) Китай (2159) Швеція (179) Volvo (36) Geely (10)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Звідси висновок: краще з китайцями справи не мати.
показати весь коментар
27.06.2023 14:24
+4
Привіт, йолопи.
Спочатку такі задоволені юзаєте дешеву китайську робочу силу, а потім - опа, Китай за ваші ж гроші купує ваших національних виробників і примушує вас стрибати під його, Китаю, дудку. За ваші ж гроші, повторюю.
показати весь коментар
27.06.2023 14:36
+2
Китайцы выкупили Volvo у Ford.
показати весь коментар
27.06.2023 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звідси висновок: краще з китайцями справи не мати.
показати весь коментар
27.06.2023 14:24 Відповісти
===
а потім шведи замість допомоги дадуть українцям дулю з маком..
....
показати весь коментар
27.06.2023 17:42 Відповісти
так volvo же ушли из РФ. Хоть и владеют им частично Geely, странное решение. Хоть бы на этом фоне Швеция не свернула поддержку военную Украине.
показати весь коментар
27.06.2023 14:35 Відповісти
Привіт, йолопи.
Спочатку такі задоволені юзаєте дешеву китайську робочу силу, а потім - опа, Китай за ваші ж гроші купує ваших національних виробників і примушує вас стрибати під його, Китаю, дудку. За ваші ж гроші, повторюю.
показати весь коментар
27.06.2023 14:36 Відповісти
продались у власність китайцям - тепер вигрібайте то лайно.
показати весь коментар
27.06.2023 15:03 Відповісти
Китайцы выкупили Volvo у Ford.
показати весь коментар
27.06.2023 16:11 Відповісти
Попытку продажи Opel кацапам на Западе восприняли как конец света. Вмешались все в лидеры демократического мира. А коммунистическому Китаю втихую все продают.
показати весь коментар
27.06.2023 16:20 Відповісти
Це результат "бездумної" глобалізації. "Наср@ти" на геополітику, головне - гроші вже і зараз.

А в часи Холодної війни таки були якісь табу.
показати весь коментар
27.06.2023 16:24 Відповісти
Ймовірно нам треба прийняти якийсь закон про розподіл відповідальності, в таких випадках. Щоб до Volvo не було претензій і не поширювалися санкції, бо вони нормальна, моральна компанія, яка зробила висновки з агресії. Ну у нас же є економісти і різні міністерства, не тільки для того щоб гроші красти, нехай відбивають зарплатню.
показати весь коментар
27.06.2023 18:17 Відповісти
так geely є власником і London Cab бренду, і ще купи всякого. поки світ набивав кармани, китайці просочувались куди тільки можна.
Як на мене, не треба шведів дразнити, вони за нас, і вони проти рашки. а Volvo для них це ікона
показати весь коментар
27.06.2023 18:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 