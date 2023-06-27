Україна отримала від Світового банку та донорів вже $22 мільярди, – Мінфін

Із початку повномасштабної війни Україна отримала від Світового банку та країн-донорів через механізми банку понад $22 млрд

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з керівництвом Світового банку у Нью-Йорку.

"Із 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі $34 млрд. Понад $22 млрд з цієї суми вже надано Україні. Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету", – наголосив він.

Сторони обговорили імплементацію нових спільних проєктів, які впроваджуватимуться у процесі відбудови України. Зокрема, для реконструкції транспортної інфраструктури "RELINK", електроенергетичного сектору "Re-Power", а також підтримки системи охорони здоров’я "Heal Ukraine".

Окрім того, українська сторона разом із колегами зі Світового банку наразі опрацьовують пропозиції щодо ініціювання ще двох нових проектів.

Водночас Марченко наголосив на готовності Уряду України та Міністерства фінансів України забезпечувати ефективність та прозорість використання зовнішнього фінансування.

Як повідомлялося, 22 червня Україна та Світовий банк підписали Угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі $500 млн під гарантію Великої Британії.