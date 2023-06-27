Росія планує розширити торгівлю з Північною Кореєю попри санкції ООН

Росія планує у 2023 році розпочати постачання зерна та м’яса до Північної Кореї.

Про це заявив російський міністр природних ресурсів, співголова міжурядової комісії РФ-КНДР Олександр Козлов, пише "Коммерсант".

За його словами, це питання вже обговорюється між російськими та північнокорейськими компаніями.

Під час зустрічі міжурядової комісії РФ-КНДР він зазначив, що країни також розглядають перспективу торгівлі м'ясом.

"Розраховуємо, що надалі це стане значущою нішею двосторонньої торгівлі Росії та КНДР", – додав російський міністр.

Він не уточнив, які товари Північна Корея постачатиме в Росію натомість.

У жовтні 2022 року начальник Далекосхідного митного управління РФ Юрій Ладигін повідомив про повну зупинку товарообігу між Росією та Північною Кореєю через митниці Далекого Сходу. Це було пов'язано із санкціями, запровадженими ООН проти Пхеньяна.

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Як повідомлялося, Україна вимагала внести Росію до "чорного" списку FATF, зокрема, через поглиблення співпраці Кремля з державами, внесеними до "чорного списку" FATF: торгівлю зброєю та паливом з Північною Кореєю всупереч санкціям ООН, а також Іраном. Однак FATF на пленарному засіданні у червні відмовилася це зробити.

За даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тиснув на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

FATF призупинила членство Росії в лютому. Мінфін України наголошує, що з того часу Росія вчинила низку нових порушень, у тому числі терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном.