"Укрексімбанк" отримав 1,5 мільярда прибутку після збитку на 7 мільярдів за минулий рік
Із початку року державний "Укрексімбанк" отримав 1,5 млрд грн прибутку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Із початку року "Укрексімбанк" заробив для держави 1,5 млрд грн. "Укрексімбанк" планує й надалі нарощувати прибуток, а також суттєво збільшити обсяги кредитування", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку року також збільшилася процентна маржа, яка наразі становить 1,6% порівняно з 0,6% у січні. Ліквідність при цьому зберігається на високому рівні.
В банку уточнили, що протягом повномасштабної війни більше 80% клієнтів банку продовжують обслуговування кредитів.
Також зазначається, що протягом п’яти місяців 2023 року "Укрексімбанк" повністю погасив довгострокові кредити рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 роках, на суму 18,5 млрд грн.
Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.
Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.
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