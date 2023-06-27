На Одещині викрили підпільне виробництво цигарок. Зловмисники виготовляли по 5 тисяч сигарет на годину

Правоохоронці припинили масштабне підпільне виробництво цигарок на Одещині. Трьом членам організованої злочинної групи вже повідомили про підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що вони організували виробництво у березні цього року на території одного з селищ Одеської області.

"Встановили спеціальне обладнання для виготовлення й пакування незаконно виготовлених підакцизних товарів у підпільному цеху. Підроблені цигарки пакували в пачки з нанесеним знаком відомої торгової марки. Нелегальне підприємство мало потужності для виготовлення 5 000 цигарок за годину", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у цеху детективи виявили та вилучили промислову лінію для виробництва, вартістю приблизно 21 млн грн. Також було вилучено майже 8 кг тютюнової сировини на суму понад 1 млн грн, понад 280 тис. пачок контрафактних цигарок на понад 5 млн грн.

Загальна вартість вилученого промислового обладнання, тютюнової продукції та сировини з території нелегального підприємства становить приблизно понад 28 млн грн.