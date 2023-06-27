Галерея Hermitage в Амстердамі змінить назву через Росію

Галерея мистецтв Hermitage, що розташована в Амстердамі, з 1 вересня змінить свою назву на H’ART Museum.

Про це повідомила директорка музею Аннабель Бірні, передає Deutsche Welle.

Рішення ухвалили через рік після розриву стосунків із "материнським" музеєм – російським державним музеєм "Ермітаж" у Санкт-Петербурзі у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Загалом із часу відкриття 2009 року амстердамська філія провела 30 виставок із предметами мистецтва з колекції петербурзького музею. Після припинення зв'язків вона спорожніла, оскільки не має власних експонатів.

У рамках акції солідарності нідерландські музеї провели в Hermitage виставку під назвою "Голландська спадщина в Амстердамі", надавши для показу роботи голландських майстрів, зокрема Рембрандта, Вермеєра і Ван Гога.

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Під назвою Hermitage галерея досі виступала у співпраці з іноземними партнерами. Тепер замість петербурзького "Ермітажу" H'ART Museum співпрацюватиме з паризьким Центром Помпіду, договір з яким укладено на п'ять років.

Так, у середині 2024 року в H'ART Museum відбудеться виставка робіт Василя Кандинського з паризького музею. У 2026 році запланована спільна з Британським музеєм виставка "Сила фемінності", а вже зараз Смітсонівський музей американського мистецтва з Вашингтона експонує в Hermitage інсталяції Мартіни Гутьєррес.

Амстердамський Hermitage було відкрито 2009 року тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим і королевою Нідерландів Беатрікс.