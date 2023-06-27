ЄС передасть Україні 500 генераторів на 16 мільйонів євро для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Європейський Союз надає Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів загальною вартістю 16 млн євро для подолання наслідків, викликаних підривом РФ греблі у Новій Каховці.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, генератори використовуватимуться для відновлення критично важливої інфраструктури, такої як водонасосні та каналізаційні станції у постраждалих районах на півдні України. Генератори мають різну потужність від 12,5 кВА до 1100 кВА із загальною фінансовою вартістю 16 млн євро, передає Інтерфакс-Україна.

У зв'язку з цим європейський комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич сказав: "У рамках нашого екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви rescEU, розміщені у Польщі, для доставки 500 електрогенераторів до України. Я також хочу подякувати всім європейським країнам, які відразу запропонували допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС. Ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч з українською владою, щоб надавати екстрену допомогу постраждалому населенню доти, поки це необхідно".

Підрив греблі у Новій Каховці викликав паводкові води з найбільшого у світі водосховища, змив села, знищивши сільськогосподарські угіддя та посиливши і так важку гуманітарну ситуацію на півдні України, коли багато населених пунктів залишилися без доступу до води, електрики та житла.

Як повідомлялося, підрив Каховської ГЕС вже призвів до повного припинення роботи меліоративної інфраструктури в районах Каховського водосховища. Крім того, падіння рівня водосховища унеможливило забір води для навколишніх населених пунктів.

За оцінками Мінагрополітики, внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель, а також в декілька разів більше на лівому березі, який зараз перебуває під окупацією.

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. " 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд.

Загалом підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.