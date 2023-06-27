Естонія хоче припинити випуск монет номіналом у 1-2 центи для захисту довкілля

Банк Естонії хоче припинити випуск монет номіналом 1 і 2 центи для захисту довкілля і спрощення роботи продавців.

Як повідомив глава відділу готівки та інфраструктури Банку Естонії Райта Роосве, фінансова установа хоче змінити правила округлення, що усуне необхідність у монетах 1-2 центи, для чого Європейській Комісії потрібно централізовано запровадити правило округлення цін з точністю до п'яти центів, передає Європейська правда.

"Але, на жаль, наразі не всі країни згодні на це. Хоча деякі країн уже запровадили в себе правила округлення: Фінляндія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Італія та нещодавно Словаччина", – розповів Роосве.

Він також зазначив, що одно- і двоцентові монети, які становлять майже 60% монет, що перебувають в обігу, зникають з обігу, адже з ними зазвичай відбувається одна угода, коли їх дають як здачу. При цьому червоні монети завдають більшої шкоди навколишньому середовищу, ніж, приміром, двоєврові монети.

Роосве вказав на те, що цю монету важко переробити через її склад, тому їх неможливо переробляти, коли вони стають непридатними, на відміну від великих монет, які можна переплавити і викарбувати заново.