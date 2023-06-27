Європейський центробанк закликав банки з країн ЄС прискорити вихід з Росії

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки країн ЄС, які все ще продовжують свою діяльність у Росії, прискорити скорочення свого російського бізнесу або вихід з цього ринку.

Про це голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа заявив у листі до членів Європейського парламент, передає Bloomberg.

"Я неодноразово публічно висловлював занепокоєння щодо невтішно повільного прогресу банків у зниженні ризиків, пов’язаних із поточними операціями на російському ринку", – написав Енріа.

За його словами, ЄЦБ "закликав ці банки прискорити свої стратегії скорочення та виходу, ухваливши чіткі дорожні карти" та регулярно звітувати про прогрес у цьому питанні перед своїми керівними органами та спостережним органом.

Він зауважив, що банки, які перебувають під наглядом ЄЦБ, скоротили свої кредитні портфелі в Росії у 2022 році на 37% і цей процес прискорився наприкінці минулого року.

Енріа додав, що ЄЦБ "постійно оцінює, чи виправдані подальші наглядові дії" для окремих банків, у тому числі щодо їх достатності капіталу.

За оцінкою Bloomberg, у першому кварталі 2023 року банки ЄС зберігали в зоні ризику в Росії капітал на суму 45 млрд євро. Це майже половина того обсягу, який був станом на кінець лютого 2022 року.

Найбільше схильний до ризику австрійський Raiffeisen Bank International з понад 20 млрд євро. Керівництво банку прогнозує зміну коефіцієнта достатньої базового капіталу (CET1) на 230 базисних пунктів у випадку списання російських активів. Для порівняння, в італійської UniCredit цей показник зміниться на 40 базисних пунктів, а в угорської OTP Group – на 20.

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Як повідомлялося, у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.