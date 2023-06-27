Україна перегляне угоди про вільну торгівлю з Ісландією, Швейцарією та Норвегією

Україна планує переглянути пакет угод про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністра економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі міністрами ЄАВТ, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн), Угоду про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоду про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоду про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією.

"Уряд України високо цінує готовність держав ЄАВТ щодо перегляду та розширення сфери дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, адже пріоритетом для України є зміцнення торгово-економічних зв'язків з міжнародними партнерами", – зазначила Свириденко.

Зокрема, в нову редакцію Угоди передбачається включити нові розділи щодо малих та середніх підприємств, торгівлі та сталого розвитку, електронної комерції та технічного співробітництва.

Також пропонується оновити такі розділи: торгівля товарами, технічні бар’єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, спрощення процедур торгівлі, захист інтелектуальної власності, державні закупівлі.

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Зі свого боку Україна зацікавлена у максимальній лібералізації як ставок митних зборів, так і пільгових мит, а також нетарифних заходів щодо всіх товарів.

"Перегляд Угоди є лише одним з кроків щодо розвитку економічних відносин між нашими країнами. Інший крок – це залучення міжнародного бізнесу у реконструкцію та відновленні України", – додала Свириденко.