За програмою "єРобота" виділять ще 84 мільйони мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу

353 українці отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" на 84,3 млн грн за підсумками дев’ятої хвилі подачі заяв.

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, з моменту старту програми в липні минулого року її переможцями стали майже 6 тис. підприємців.

"5 тис. із них вже отримали кошти на загальну суму 1,2 млрд грн та реалізують свої бізнес-проєкти, працюють, сплачують податки, створюють нові робочі місця. За рік дії програми отримувачі мікрогрантів створять понад 14 тис. робочих місць", – розповіла Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів дев’ятої хвилі 51% жінок і 49% чоловіків. Найбільше з них із Львівської (61 особа), Рівненської (44 особи), Івано-Франківської (27 осіб), Житомирської (23 особи), а також міста Києва (26 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев’ятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів;

тимчасове розміщування й організація харчування;

переробна промисловість;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 тис. нових робочих місць.

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".