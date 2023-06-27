Медіакомпанія Reuters купує юридичний стартап на основі штучного інтелекту за $650 мільйонів

Медіакомпанія Thomson Reuters погодилася придбати Casetext – юридичний стартап із помічником на основі штучного інтелекту для юристів – у рамках угоди за $650 млн.

Головний фінансовий директор Thomson Reuters Майкл Іствуд заявив минулого місяця, що компанія планує витрачати близько $100 млн на рік у інвестиції в штучний інтелект.

Одним із ключових продуктів Casetext є CoCounsel, юридичний помічник зі штучним інтелектом, запущений у 2023 році на базі GPT-4, який за лічені хвилини забезпечує перегляд документів, юридичні дослідницькі записки, підготовку заяв і аналіз контрактів, йдеться у заяві Thomson Reuters.

Casetext отримав ранній доступ до великої мовної моделі OpenAI GPT-4, що дозволило йому розробляти рішення з новою технологією та вдосконалювати випадки використання для юридичних професіоналів.

Каліфорнійська компанія Casetext налічує 104 співробітники, а її клієнтами є понад 10 тис. юридичних фірм і корпоративних юридичних відділів.

Придбання Casetext є ще одним кроком до надання генеративних рішень ШІ клієнтам, сказав президент і генеральний директор Thomson Reuters Стів Хаскер.

Генеративний ШІ – це тип штучного інтелекту, який генерує новий вміст або дані у відповідь на підказку або запитання користувача.

Очікується, що угода буде завершена в другій половині 2023 року.