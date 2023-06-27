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Новини
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Комітет Ради схвалив законопроєкт про доплати та відпустки для військових. Що змінилося?

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Комітет з питань безпеки та оборони рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати та відпустки для військовослужбовців.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, у доопрацьованому законопроєкті зберегли ухвалені у першому читанні норми, які передбачають встановлення доплат строковикам (6000 грн на місяць) та курсантам (2350 грн) у порядку, який визначатиме Кабмін.

Також до другого читання збереглась норма про запровадження відпусток для військовослужбовців на строк до 30 днів (щорічна) та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів передбачено до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на участь у веденні бойових дій для військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки тривалістю не менше одного місяця.

При цьому умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30-100 тис. грн не змінюються, як і раніше, військовослужбовці її отримуватимуть пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Водночас до розгляду у другому читанні у законопроєкт внесли низку змін:

  • поранені, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, перші два місяці після цього отримуватимуть виплати за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату у розмірі 20 100 грн у встановленому Кабміну порядку (ухвалений у першому читанні законопроєкт передбачав доплати у розмірі 12 тис. грн);
  • родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і в порядку, визначеному урядом;
  • тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн;
  • мінімальний поріг доплати для інструкторів встановлюється у розмірі 15 тис. грн;
  • щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
  • строковики зможуть переходити на службу за мобілізацією за бажанням;
  • безперервна відпустка на лікування має складати не більше 4 місяців.

Усі передбачені законопроєктом доплати здійснюватимуться у порядку та за умов, які встановлюватиме Кабмін.

"Законопроект має бути розглянутий в парламенті на найближчому пленарному засіданні", – додав Железняк.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №9342 у першому читанні 30 травня. Він має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань.

Автор: 

ВР (2889) законопроєкт (1683) військовий обов’язок (11) військовослужбовці (322)


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тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн; Джерело: https://biz.censor.net/n3427368
я так розумію, що бійці монакобатальйону всі підпадають під третю категорію аба якщо серйозно: некоректне формулювання, написали б додаткова виплата...
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27.06.2023 19:00 Відповісти
Доплати мізерні, вони не дозволяють залучити до війська достатньо солдат!
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27.06.2023 21:31 Відповісти
Хто може пояснити цей пункт?

«родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і в порядку, визначеному урядом;» Джерело: https://biz.censor.net/n3427368
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27.06.2023 19:37 Відповісти
Може мільйон?Бо 100 тис.-це якась маячня,бо дуже мало.
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27.06.2023 20:06 Відповісти
Та тому і запитую, можливо це цивільних стосується?
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27.06.2023 21:22 Відповісти
А це не у цьому проєкті, часом, військовим з ТЦКтаСП пропонують В ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ надати право перевіряти у громадян документи... Ст 17 Конституції цим КРЮЧКО- ,ой, ЗАКОНОтвордям до ... ну самі зрозуміли куди... вони вважають, що прийшли назавжди... Вже наприймали, що ТЦКтаСП можуть призивати незалежно від місця перебування на військовому обліку... Тепер прямо водіїв на митних пунктах на кордоні під руки гребуть... Чудні справи...
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27.06.2023 20:13 Відповісти
Скільки часу буде прийматись та впроваджуватись цей закон, суки зелені?

скільки вже часу військові, які ваши сраки рятують та їх родини, залишаються без грошей???
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27.06.2023 23:51 Відповісти
Ну ще півроку будуть розгляди, голосування, потім Кабмін буде вирішувати, коли це почати робити)

А куди їм поспішати. Вони ж не знають, як воно, коли гроші закінчуються
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28.06.2023 14:22 Відповісти

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