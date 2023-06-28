Власник Facebook запускає платну підписку на віртуальну реальність за $7,99 на місяць

Власник Facebook і Instagram – компанія Meta – запустив послугу підписки на віртуальну реальність (VR), намагаючись зробити цю частину свого бізнесу прибутковою.

Як пише ВВС, платні користувачі отримають доступ до двох нових ігор на місяць.

За перші три місяці року материнська компанія Instagram зазнала збитків у своєму підрозділі VR на $4 млрд.

Meta стикається з конкуренцією з боку фірм, зокрема технологічного гіганта Apple, який цього місяця представив довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності.

Компанія заявила, що послуга Meta Quest+, яка коштує $7,99 на місяць, або $59,99 за річну підписку, сумісна з її гарнітурами Quest 2, Quest Pro та Quest 3.

У 2021 році виконавчий директор Meta Марк Цукерберг оприлюднив плани побудови "метавсесвіту" – онлайн-світу, де люди можуть грати в ігри, працювати та спілкуватися у віртуальному середовищі, часто використовуючи гарнітури VR.

"Я сподіваюся, що з часом нас сприйматимуть як компанію метавсесвіту, і я хочу закріпити нашу роботу та нашу ідентичність на тому, до чого ми прагнемо", – сказав Цукерберг.

У лютому минулого року Meta оприлюднила кілька амбітних проєктів штучного інтелекту, і Цукерберг описав ШІ як "ключ до розблокування метавсесвіту".

Компанія повідомила про прибуток у розмірі $5,7 млрд за перші три місяці цього року, перевершивши очікування ринку.

Однак його підрозділ Reality Labs, який виробляє гарнітури VR та інші продукти, повідомив про чистий збиток у розмірі $4 млрд за цей період.

Раніше цього місяця Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, вперше за майже десять років. Гарнітура Apple, яка вийде на початку наступного року в США, буде коштувати $3499 доларів, і це значно більше, ніж інші гарнітури, доступні зараз на ринку. Гарнітури Meta VR коштують від $299,99 до $999,99.