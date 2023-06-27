Задоволено менше 2% заяв: Шмигаль розкритикував швидкість виплати компенсацій за програмою "єВідновлення"

Робота програми державної допомоги "єВідновлення" незадовільна через низьку швидкість затвердження заявок на виплату компенсацій на ремонт пошкодженого через війну житла.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба уряду.

"Наразі за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв. І лише 378 заяв передано на виплату. Це незадовільна робота! Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити процес", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що уряд ухвалив усі необхідні постанови, порядки та документи для того, щоб ця програма працювала.

Голова уряду також розкритикував реалізацію проєктів відновлення через повільні темпи використання виділених з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів.

Шмигаль нагадав, що із передбачених у бюджеті для Фонду 62 млрд грн уряд вже розподілив 23,5 млрд грн на різні проєкти, зокрема:

4,4 млрд грн – на програму єВідновлення";

6,6 млрд грн – на відбудову критичної інфраструктури;

1,5 млрд грн – на нові водогони для забезпечення міст на Півдні питною водою;

1 млрд грн – на відновлення пошкоджених і зруйнованих об’єктів після теракту на Каховській ГЕС.

"Попри виділені кошти, проекти рухаються надто повільно. Відновлення має бути у фокусі кожного міністра, регіонального та місцевого керівника", – наголосив прем'єр.

Читайте також: Українці подали 12 тисяч заявок на отримання компенсацій за програмою "єВідновлення"

Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення". У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через "Дію" на суму до 200 тисяч гривень. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Станом на кінець травня на отримання компенсацій було подано 15 тисяч заявок. Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.