Кабмін схвалив залучення пільгового кредиту та гранту від МБРР на програму "єВідновлення"

Кабінет міністрів схвалив залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку пільгового кредиту на $70 млн та гранту на $152,5 млн для реалізації програми "єВідновлення".

"Сьогодні затверджуємо два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це пільговий кредит в розмірі $70 млн та грант на $152,5 млн для реалізації програми "єВідновлення", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 червня.

Таким чином, за його словами, ці рішення дозволять направити більш ніж 8 млрд грн на відновлення житла українців.

Наразі за програмою "єВідновлення" подано 21,6 тис. заяв і лише 378 заяв передано на виплату.

"Лише 2%. Це незадовільна робота", – підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, 10 квітня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення". У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через "Дію" на суму до 200 тис. грн. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тис. приватних садиб.