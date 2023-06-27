Роздрібний товарообіг в Україні за перший квартал скоротився на 9,1%, – Держстат

Обіг роздрібної торгівлі України в січні-березні 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизився на 9,1% і становив 390,1 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, у той же час у березні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до березня минулого року на 35,5%, тоді як у лютому спад становив 22,6%, передає Інтерфакс-Україна.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року скоротився на 11,2%, склавши 262,7 млрд грн.

Цей показник у березні 2023 року зріс по відношенню до березня 2022 року на 35,4%, тоді як у лютому спад становив 25,2%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

2022 року роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.