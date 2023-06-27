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Новини
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Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду, щоб уникнути екстрадиції в США

фирташ,фірташ

Щоб залишитися в Австрії й таким чином уникнути екстрадиції до США, український бізнесмен Дмитро Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні.

Як пише DW, Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO – одній із маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня. У документі на понад 30 сторінок перелічено аргументи захисту Фірташа, завдяки яким він домігся того, що після дев'яти років судової тяганини у справі про екстрадицію бізнесмена до США розгляд справи буде розпочато наново. Ключовий аргумент – посада, яку обійняв при UNIDO бізнесмен, за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.

Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні від 14 червня зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу Фірташа у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата. Якщо відповідь буде позитивною, українець зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції й відмиванні коштів.

Несподівана дипломатична кар'єра Дмитра Фірташа у Відні пов'язана з режимом на чолі з самопроголошеним білоруським правителем Александром Лукашенком. Як зазначено у тексті рішення Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні. Ноту про делегування українського бізнесмена як представника при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку було передано до штаб-квартири UNIDO 29 червня 2021 року.

Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. Аби довести, що Фірташ як радник при UNIDO має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканістю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Водночас міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Тобто уряд у Відні не вважає українця особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Суди попередніх інстанцій врахували повідомлення австрійського мін'юсту і не визнали дипломатичного імунітету Дмитра Фірташа.

Однак рішенням від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов'язавши суд дати самостійну правову оцінку, незалежно від позиції Мін'юсту Австрії, в тому, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа. Якщо суд визнає українця дипломатом з усіма відповідними привілеями, розгляд справи про його екстрадицію буде призупинено, доки діятиме дипломатичний мандат.

У посольстві Білорусі у Відні не відповіли на запитання DW про те, чим саме займається Дмитро Фірташ у статусі радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях в австрійській столиці і чим саме він корисний Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Речник адвокатів Фірташа повідомив, що коментарі щодо судових процесів не надаються. Таким чином без відповіді залишилося запитання, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене з Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати радником при представництві Білорусі.

Автор: 

Австрія (322) Білорусь (1588) суд (3335) США (4962) Фірташ Дмитро (621) екстрадиція (52)


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Топ коментарі
+6
Ни одно уважающее себя государство не будет обесценивать дипломатический статус его предоставлением откровенному преступнику явно в целях уклонения от уголовной ответственности. Это уже свидетельство полного разложения и Беларуси как государства, и системы международных отношений, которая с этим мирится. Правда относительно последней есть ещё шанс, что австрийский суд не согласится с таким откровенным подтиранием беларусами (читай - русскими) задницы Венской, кстати говоря, конвенцией о дипломатических сношениях.
Цитата из преамбулы конвенции :

. . .
сознавая, что такие привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, представляющих государства,
. . .

Комментарии излишни. Позорище. Беларусь достигла дна и начала копать дальше . . .
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27.06.2023 22:21
+6
А кто такая ********** и кто ей давал такие полномочия? Так можно и Гитлера и Усаму Бен Ладена сделать дипломатом и не выдавать его суду
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27.06.2023 22:29
+4
ось такий фокус-спздиш мільярди і отримаєш імунітет. спздиш кіло ковбаси в атб-отримаєш 5 років.
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27.06.2023 22:06
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скільки бабла це йому коштувало?
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27.06.2023 21:22 Відповісти
Фірташ це гаманець путіна
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28.06.2023 06:56 Відповісти
ось такий фокус-спздиш мільярди і отримаєш імунітет. спздиш кіло ковбаси в атб-отримаєш 5 років.
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27.06.2023 22:06 Відповісти
Він навіть не "спздив" мільярди сам. Він один із гаманців Путіна. Ну хто б дозволив тому ресторатору газовим бізнесом "займатись".
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28.06.2023 01:23 Відповісти
а яким боком він "ресторатор"?
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28.06.2023 01:44 Відповісти
Яша, я уявив як ти ****** 5 кг ковбаси в АТБ (це здоровенний об'єм! батонів 10) Тепер спати не буду
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28.06.2023 01:49 Відповісти
Ни одно уважающее себя государство не будет обесценивать дипломатический статус его предоставлением откровенному преступнику явно в целях уклонения от уголовной ответственности. Это уже свидетельство полного разложения и Беларуси как государства, и системы международных отношений, которая с этим мирится. Правда относительно последней есть ещё шанс, что австрийский суд не согласится с таким откровенным подтиранием беларусами (читай - русскими) задницы Венской, кстати говоря, конвенцией о дипломатических сношениях.
Цитата из преамбулы конвенции :

. . .
сознавая, что такие привилегии и иммунитеты предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, представляющих государства,
. . .

Комментарии излишни. Позорище. Беларусь достигла дна и начала копать дальше . . .
показати весь коментар
27.06.2023 22:21 Відповісти
А кто такая ********** и кто ей давал такие полномочия? Так можно и Гитлера и Усаму Бен Ладена сделать дипломатом и не выдавать его суду
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27.06.2023 22:29 Відповісти
Так отож. Поэтому гос-во Израиль "положило" на всю эту "лабуду," и организовала моссад и " наших мальчиков". Пора брать пример.
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27.06.2023 22:43 Відповісти
"гонта" берет пример с Израиля паноптикум
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28.06.2023 01:46 Відповісти
Полиграф, ти, навіть на швондера не тягнеш. Звичайний холуй ! Ху-йловий !
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28.06.2023 20:54 Відповісти
Какой президент такая и страна.
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27.06.2023 23:08 Відповісти
Демократично обраний президент РБ в екзилі, москаль
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28.06.2023 12:47 Відповісти
Новую лазейку открыли
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27.06.2023 23:15 Відповісти
Юридически это полная хрень! Когда выписали ордер на его арест и начались суды - никаким "дипломатом" он не был! Так что хоть папой римским его теперь назначь - все равно сначала Гуантанамо!
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28.06.2023 01:47 Відповісти
БРСР для ***** - це шістка, призначена для виконання брудної роботи, що не личить "пахану". На цю посаду також з усієї сили набивається Угорщина з Орбаном на чолі.
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28.06.2023 08:18 Відповісти
Одне знаю точно - якби США дійсно хотіли екстрадиції Фірташа , чи наприклад - каломойші , вони б це вже зробили . У американців є маса різних доволі дієвих способів - як досягати цілей , в любій точці планети . То ж і натиснути на Австрію , з метою його видачі ФБР , для них - проблемою не стало б . Повторюю - якби вони цього добряче хотіли .
Очевидно що діло фірташа в США заведено - для галочки . Жаль .
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28.06.2023 10:29 Відповісти
У Фірташа багато значних бізнесів в Україні,і якби ми "добряче захотіли" то притиснули б цього хитрована не згірше за США.Час воєнний,і друзі наших ворогів теж стають нашими ворогами...
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28.06.2023 11:13 Відповісти

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