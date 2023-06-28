Через дефіцит електроенергії Україна просила про аварійну допомогу у Румунії та Польщі

Через недостатність загальної потужності українських електростанцій та для покриття вечірнього споживання 27 червня українська енергосистема була змушена була взяти аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі з 19:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що допомога надходила по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт-год.

"Дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків. Сьогодні зранку енергоблок вже в роботі і поступово збільшує навантаження", – наголосили в компанії.

Імпорт та експорт у ці години був відсутній.

Як нагадує "Укренерго", аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми.

Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, уточнюють енергетики.

Триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях і деяких атомних енергоблоках. Тож електростанції мають обмежені можливості для компенсації непередбачуваного виключення деяких енергоблоків з роботи, особливо у вечірні години, коли споживання зростає.