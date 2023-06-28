Різдво та День захисників: Зеленський подав до Ради законопроєкт про зміну дат святкових днів
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів. Зокрема, йдеться про Різдво Христове, День української державності та День захисників та захисниць України.
Відповідний законопроєкт №9431 оприлюднили на сайті парламенту.
Документ визначений президентом як невідкладний.
Згідно з пояснювальною запискою метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня".
"І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у записці.
Так, пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, визначивши, що 25 грудня відзначається Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.
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Вы говорите о Рождественском Сочельнике, или о Рождестве?
Я спрашивал о Рождестве.
Как Вы отмечаете Рождество Христово?
А если о Сочельнике Вы меня спрашиваете, насколько я понял, то я читаю Евангелие, про Рождество Иисуса Христа, перед иконами, при свечах, и то же за семейным столом постные блюда, и конечно, ощущение волшебства этого - ночь перед Рождеством - это словами не опишешь...
Значит, Вы не Православный, в полном смысле этого слова, а придерживаетесь своей веры, скажем так, некоторые люди говорят, мне не надо церковь, чтобы общаться с Богом, обойдусь "без посредников" . А все обряды, крестик, и даже молитвы, у таких людей приобретают смысл именно их, личный, но это не имеет отношения к Православию.
Я таких людей, как и других всех, не могу осуждать, но для себя не приемлю такое.
" таких людей, как и других всех, не могу осуждать, но для себя не приемлю такое"
А Вы вот осуждаете, т.е. грешите)
Вот такое воспитание получили христианское, в местах, которые посещали
А ведь Церковь - это не политическая партия, и не национальная идея.
Подумайте о спасении души.
И он говорит: " сусіде! Я не бачив тебе жодного разу в храмі, навіть на Пасху, за багато років жодного разу.
А якщо буде ПЦУ, станеш ходити в храм? "
Той каже: " ні, не ходив і не буду "
- " так навіщо ж тобі ПЦУ, якщо ти не збираешься туди ходити?"
Ответа нет.
Но смысл то в другом. Ты можешь лично сам себя, или своих детей, воспитывать как угодно, но ты не можешь заставлять других воспитывать или любить то, что любишь ты, и ненавидеть то, что ненавидишь ты, тем более когда дело касается Веры - совершенно духовного, интимного можно сказать, вопроса.
Это между прочим и называется свобода, это и есть то, что сделало великой - свободную страну США - флаг которой на Вашем значке.
США очень чётко на своём примере показали, как именно свобода позволяет развиваться человеку, преимущества свободной жизни очевидны стали всем после их успеха, доказанного практикой.
А вот отойдут если США от принципов свободы, личной , экономической, слова, в погоне за защитой прав ЛГБТ, темнокожих , за войной с терроризмом, и посмотрим , что случится с этой страной. Но думаю, простые американцы не допустят это и сохранят истинную, настоящую свободу в своей стране.
Да, РФ сделала много зла на территории Украины , в этой войне, которую начала сама, это повод отгородиться от них, обороняться, возможно, санкции, и прочее применять для защиты средства, но это не повод нам отказываться от того, что мы есть наследники Киевской Руси, от начала её Крещения Святым Владимиром, и до сего дня, не повод забывать Веру наших пращуров, тысячелетнюю, Православную Веру козаков, за что они умирали, не повод отрекаться от НАШЕЙ Церкви, от НАШИХ святых Лавр, от НАШЕГО старославянского богослужебного языка, от НАШИХ праздников Рождества, и других дат, которые испокон веков наши предки праздновали. Ну а всё что не наше, а было навязано московскими коммунистами, например, от этого надо избавляться конечно, и от названий этих, и от экономической зависимости, и от военной угрозы, и от мышления вообще ихнего, которое они внедряли, рабское, несвободное, позволяющее насилие над своими гражданами и считающее это нормальным. А мы то наоборот, начинаем иногда по сути быть похожими на них, сознательно или нет, и отрекаться от своего истинного.
Наприклад тих, які втратили здоров'я на війні і сидять на прив'язі, виведені поза штат в/ч і отримують 500 грн? Чи може треба ще півроку цю проблему вирішувати?
це, ХТО йому писав - мєньдєль?? це на якій мові??????? гуглтранслейт з маланско-пархатоі????????
Нам своє робити.
А кому не подобається, хай їдуть куди хочуть
П.с. недолік у інтелекті - не заміняється " патріотичною" риторикою)))
P.S. Відсутність елементарних знань з історії України - сповна заміняється поняттям ** нічого не знаючий!** То про яку релігію з тобою тут можна говорити?
П.с. те, що не вдалося окупантам - вдасться тупим " патріотам".... а, в принципі, какая разніца? Якщо на закарпатті 80 % не повернулися до греко- католиків.. тепер, ще 10% підуть до кацапів))) " якби , ви , вчились так як треба - то й мудрість би була своя!(c)
Що ж ти змінив тему... скотинка!!! ??? Ткнули свинячим рилом у дату 1946...і хамським початком розмови?
І так, ось календар 1911 року, коли там Різдво?
П.с. от що НІКОЛИ не святкували так це - новий ґод - 1січня! Але, совкам важливе це свято, бо найбільші совки - найгучніше волають на когось - " совки")))
І, так по всьому закарпаттю. Крім, пару " інтеліґєнтів" мадяронів(((
Питання в тому, коли українці святкували Різдво чи 25 чи 7! І , до чого тут масква?))
«День фактическаго переворота» та інші неробочі дні радянської України
http://likbez.org.ua/ua/**********-den-fakticheskago-perevorota-ta-inshi-nerobochi-dni-radyanskoyi-********.html
Але вони на тому не зупинилися, їх трохи занесло далі
В 1939 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Союз воинствующих безбожников предложил переименовать месяцы годаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#cite_note-3 [3] . Предлагались такие названия:
январь месяц Ленина
февраль месяц Маркса
март месяц революции
апрель месяц Свердлова
Так далі)
Та справа в тому, що католики, вони перейшли на григоріанський календар, тобто, виконали наказ Папи Римського Григорія 13 го. І було б дивно, щоб вони цього не зробили, якщо вони католики вірні.
Але Україна, козаки, з давніх часів були Православні, і впринципі, це було основною причиною, чому Богдан Хмельницький, гетьман, пішов на союз саме з тодішньою Росією, бо козаки ніяким чином не приймали варіант зміни своєї віри, та згодні були померти за неї.
Виходячи, з цього , виникають питання - до чого тут москва, кгб лєнін- сралін? Може б , елементарні , знання з історії отримати, а потім кричати і когось в чомусь звинувачувати?
Анатолий, Ви втрачаєте суть розмови)
Козаки були Православні.
А Православні не прийняли календар Папи Римського Григорія 13 го.
Вони залишилися на юліанському. календарі, тому самому, який був при житті Христа, той самий, про який кажуть: від Різдва Христового.
Мені здається, Ви не розумієте суті питання.
Православна Церква, як і козаки, святкує всі свої свята за юліанским календарем, за ним же вираховується і дата Пасхи, тобто, коли ми бачимо на дворі 7 ме січня за григоріанським календарем, то є 25 грудня за юліанским. А якщо ми перенесемо свято Різдва за григоріанським , тобто тим що зараз, на 13 днів, на 25 грудня, то, 25 грудня за григоріанським календарем, це буде 12 грудня за юліанским.
Не знаю...чи вдалося прояснити?
Тож, козаки, в середньовіччі, як і зараз Православні в Україні, святкували та святкують свята в ті дні, які були встановлені за юліанским календарем.
Тому, за юліанским календарем 25 грудня, це за григоріанським 7 е грудня.
Наприклад, завтра хтось вирішить перенести календар в зв'язку з кліматичними змінами на 5 днів наперед. І от ми прокинулися завтра, а там не 29 червня, а 3 липня. І людина, яка народилася 3 го липня, має святкувати день народження. Але вона може сказати - так як це, ще ж п'ять днів до мого дня народження. І на святкувати. А може прийняти це, и святкувати.
В четверг, 28 июля, Украина впервые отмечает День государственности, который был учрежден в прошлом году. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал во время торжественного заседания Верховной Рады, приуроченного к Дню независимости Украины.
День украинской государственности отмечается в тот же день, что и День крещения Киевской Руси - Украины. Точкой отсчета украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую «не зря считают местом, где все начиналось».
15 июля Россия - Всероссийский день гинеколога (может здесь есть связь?)...
Как по мне, это хороший поступок Зеленского, установить праздник, который подчеркивает, что Украина есть наследница Руси, и государственность в Киеве имеет историю куда как подольше, чем например, государственность США, а именно, более тысячи лет, против 300 лет.
Другое дело, что надо быть последовательным, а именно, нельзя не поддерживать Православие, Киево - Печерскую Лавру, где столетиями идёт молитва за Киев в том числе, если ты хочешь претендовать на продолжателя от Киевской Руси державности.
К примеру, англичане недавно праздновали коронование Карла lll, и какова была бы их реакция, если бы , в силу каких то причин, новый король вдруг Вестминстерское аббатство решил использовать не по назначению, а именно как место коронации, а с какой то другой целью, ему вдруг показавшейся подходящей?
Да там даже маленькие изменения, банально, мундир хотя бы современный у стражи, или шапки, нельзя поменять, всё соблюдается столетиями одно и то же, не меняется, и это не просто так
Чи Ви пропонуєте католикам чи православним відмовитися від своєї віри та приєднатися до іншої, щоб картинка була одного кольору?)
Для невіруючих так десь воно і виглядає, а для вірян, все набагато складніше, ніж такі картинки, і якщо від козаків, навіть від Святого князя Київського Володимира, вже скільки часу, більше тисячі років , наши пращури заповідали на цій землі нам триматися Віри Православної, так мабуть, так і треба робити, і нашим дітям, онукам, передати так само це.
2. Кацапський наратив "катАлічєскає раждєство" абсолютно не відображує стану календаря у більшості церков східного обряду (болгарська, румунська, грецька та ін.)
Докладніше, читайте про новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу.
3. Маєте бажання "триматися Віри Православної" разом із сталінським "новодєлом" 1943 року та його нинішнім провідником гундяєвим - ваше право.
Тим ми і відрізняємось, що маємо волю, як громадянську, так і релігійну, поки що, і не даємо себе примушувати.
"
нічого не пропоную, це об'єктивна карта розподілу дати святкування Р.Х."
Справа не в "розподілу дати святкування " , а у Вірі.
Дуже потрібні зміни в даний час, та і під час воєнного стану - вони не є вихідними.
Проте на це найшовся час, щоб оформити як невідкладний документ
А в цей же час закони та суди не працюють.
Замість інвест-нянь, вже обіцяють якісь окремі судові процеси для вирішення бізнес-питань.
Бізнес скаржиться, на "маски-шоу", на податкову - хтось обіцяє розібратись, якщо "вони охрініли"
Цікаво коли вже знайдеться час, щоб розібратится, щоб закони працювали для всіх однаково.
Тож, якщо відносно Різдва Христа - то юліанский більш точний, а саме, кількість днів, тих самих за тривалістю, що були при земному житті Христа. І доречі, на Хрещення морози, "кучки " перед Пасхою, та інші дні , чомусь залишились на юліанському, а не по науці природа перейшла.
Та справа не в тому.
Навіщо примушувати?
От питання.
В Конституції записано - Церква відділена від держави. То і все. Церква ж не лізе встановлювати, наприклад, День Конституції. То чого лізти встановлювати їй День Різдва Христового?
А щодо астрономії - вона немає ніякого відношення до християнства. До египетского жретства, чи там ацтеків, так, але не до нашої Віри Православної.
«День фактическаго переворота» та інші неробочі дні радянської України
http://likbez.org.ua/ua/**********-den-fakticheskago-perevorota-ta-inshi-nerobochi-dni-radyanskoyi-********.html