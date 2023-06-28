Різдво та День захисників: Зеленський подав до Ради законопроєкт про зміну дат святкових днів

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів. Зокрема, йдеться про Різдво Христове, День української державності та День захисників та захисниць України.

Відповідний законопроєкт №9431 оприлюднили на сайті парламенту.

Документ визначений президентом як невідкладний.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня".

"І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у записці.

Так, пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, визначивши, що 25 грудня відзначається Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.