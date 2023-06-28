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Різдво та День захисників: Зеленський подав до Ради законопроєкт про зміну дат святкових днів

зеленський

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Кодексу законів про працю, які передбачають зміну дат трьох святкових днів. Зокрема, йдеться про Різдво Христове, День української державності та День захисників та захисниць України.

Відповідний законопроєкт №9431 оприлюднили на сайті парламенту.

Документ визначений президентом як невідкладний.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня".

"І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у записці. 

Так, пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, визначивши, що 25 грудня відзначається Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

Автор: 

закон (1488) Зеленський Володимир (2518) свято (75) вихідний (33)


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Топ коментарі
+25
Я с 2014-го года Рождество отмечаю только 25 декабря и всем советую забыть парашные "праздники" как страшный сон. Кроме дня рождения Героя Украины С.А.Бандеры, который просто совпадает с первым днём нового года.
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28.06.2023 12:03
+16
Це все чудово, але може якось відзначити захисників і захисниць чимось крім дати в календарі?
Наприклад тих, які втратили здоров'я на війні і сидять на прив'язі, виведені поза штат в/ч і отримують 500 грн? Чи може треба ще півроку цю проблему вирішувати?
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28.06.2023 12:06
+15
По-перше, не в 46-му, а в 39-му. По-друге, і православні і католики святкують Різдво 25 грудня! ).Всі, 25-го! Різниця лише, за яким календарем. Весь за григоріанським, а лише(!) 4 православні церкви за старим юліанським: Російська, Грузинська, Сербська і Єрусалимська. Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходять на григоріанський. Відбувається не зміна дати, а зміна календаря! Ти в московському пархаті? Ну то святкуй собі 7 січня...
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28.06.2023 12:41
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Я с 2014-го года Рождество отмечаю только 25 декабря и всем советую забыть парашные "праздники" как страшный сон. Кроме дня рождения Героя Украины С.А.Бандеры, который просто совпадает с первым днём нового года.
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28.06.2023 12:03 Відповісти
А как именно Вы отмечаете Рождество Христово?
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28.06.2023 12:27 Відповісти
Начинаю с молитвы и 12 постных блюд. А Вы?
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28.06.2023 12:56 Відповісти
С какой молитвы? Где? В храме или дома?

Вы говорите о Рождественском Сочельнике, или о Рождестве?

Я спрашивал о Рождестве.

Как Вы отмечаете Рождество Христово?

А если о Сочельнике Вы меня спрашиваете, насколько я понял, то я читаю Евангелие, про Рождество Иисуса Христа, перед иконами, при свечах, и то же за семейным столом постные блюда, и конечно, ощущение волшебства этого - ночь перед Рождеством - это словами не опишешь...
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28.06.2023 13:52 Відповісти
Я в храм ПЦУ (Киевского патриархата бывшего) езжу раз в год- на Пасху. Просто далеко ездить. А в гундяевский сатанат я уже лет 20 не хожу- мне там было противно даже у порога. С Оранжевой революции точно в этом говнище ни разу не был.
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28.06.2023 18:30 Відповісти
Ну так получается, что Вы 15 лет не ходили в храм на Рождество.

Значит, Вы не Православный, в полном смысле этого слова, а придерживаетесь своей веры, скажем так, некоторые люди говорят, мне не надо церковь, чтобы общаться с Богом, обойдусь "без посредников" . А все обряды, крестик, и даже молитвы, у таких людей приобретают смысл именно их, личный, но это не имеет отношения к Православию.

Я таких людей, как и других всех, не могу осуждать, но для себя не приемлю такое.
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28.06.2023 19:53 Відповісти
Важнее не куда я не ходил, а куда ходили Вы. Если в гундяевский сатанат, то досвидос.
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28.06.2023 20:03 Відповісти
Я ж написал

" таких людей, как и других всех, не могу осуждать, но для себя не приемлю такое"

А Вы вот осуждаете, т.е. грешите)

Вот такое воспитание получили христианское, в местах, которые посещали

А ведь Церковь - это не политическая партия, и не национальная идея.

Подумайте о спасении души.
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28.06.2023 20:06 Відповісти
Знакомый, он пономарем служит, рассказал, как его сосед говорит: " треба ПЦУ! "
И он говорит: " сусіде! Я не бачив тебе жодного разу в храмі, навіть на Пасху, за багато років жодного разу.
А якщо буде ПЦУ, станеш ходити в храм? "
Той каже: " ні, не ходив і не буду "

- " так навіщо ж тобі ПЦУ, якщо ти не збираешься туди ходити?"

Ответа нет.
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28.06.2023 20:19 Відповісти
Ответ есть: Вы ходили и ходите в кацапскую сатанинскую "церковь", поэтому я заканчиваю общение с Вами.
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28.06.2023 20:22 Відповісти
Ответ есть и он очень простой: чем дальше от кацапа, от кацапской церквы, от кацапской "культуры", от кацапского"образования" - тем лучше. Была бы возможность, так даже ж/д колею надо было бы переложить под евроразмер.
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28.06.2023 23:29 Відповісти
Ну начали бы с себя, от "кацапской мовы" дальше бы стать Вам)

Но смысл то в другом. Ты можешь лично сам себя, или своих детей, воспитывать как угодно, но ты не можешь заставлять других воспитывать или любить то, что любишь ты, и ненавидеть то, что ненавидишь ты, тем более когда дело касается Веры - совершенно духовного, интимного можно сказать, вопроса.

Это между прочим и называется свобода, это и есть то, что сделало великой - свободную страну США - флаг которой на Вашем значке.

США очень чётко на своём примере показали, как именно свобода позволяет развиваться человеку, преимущества свободной жизни очевидны стали всем после их успеха, доказанного практикой.

А вот отойдут если США от принципов свободы, личной , экономической, слова, в погоне за защитой прав ЛГБТ, темнокожих , за войной с терроризмом, и посмотрим , что случится с этой страной. Но думаю, простые американцы не допустят это и сохранят истинную, настоящую свободу в своей стране.

Да, РФ сделала много зла на территории Украины , в этой войне, которую начала сама, это повод отгородиться от них, обороняться, возможно, санкции, и прочее применять для защиты средства, но это не повод нам отказываться от того, что мы есть наследники Киевской Руси, от начала её Крещения Святым Владимиром, и до сего дня, не повод забывать Веру наших пращуров, тысячелетнюю, Православную Веру козаков, за что они умирали, не повод отрекаться от НАШЕЙ Церкви, от НАШИХ святых Лавр, от НАШЕГО старославянского богослужебного языка, от НАШИХ праздников Рождества, и других дат, которые испокон веков наши предки праздновали. Ну а всё что не наше, а было навязано московскими коммунистами, например, от этого надо избавляться конечно, и от названий этих, и от экономической зависимости, и от военной угрозы, и от мышления вообще ихнего, которое они внедряли, рабское, несвободное, позволяющее насилие над своими гражданами и считающее это нормальным. А мы то наоборот, начинаем иногда по сути быть похожими на них, сознательно или нет, и отрекаться от своего истинного.
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29.06.2023 08:04 Відповісти
Це все чудово, але може якось відзначити захисників і захисниць чимось крім дати в календарі?
Наприклад тих, які втратили здоров'я на війні і сидять на прив'язі, виведені поза штат в/ч і отримують 500 грн? Чи може треба ще півроку цю проблему вирішувати?
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28.06.2023 12:06 Відповісти
вы не понимаете, военкомы Борисовы нуждаются в мягком средиземноморском климате
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28.06.2023 17:59 Відповісти
ага, це там де написано - "РОБОТА також не ПРОВАДИТЬСЯ....."


це, ХТО йому писав - мєньдєль?? це на якій мові??????? гуглтранслейт з маланско-пархатоі????????
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28.06.2023 12:10 Відповісти
что скажут совки про кгбшное рождество 7 января?
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28.06.2023 12:12 Відповісти
А вам не все одно, що вони кажуть?
Нам своє робити.
А кому не подобається, хай їдуть куди хочуть
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28.06.2023 12:15 Відповісти
І багато ти "наробив свого"?
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28.06.2023 13:33 Відповісти
цікаво понадлюдать за убогими
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28.06.2023 19:13 Відповісти
Називати дату святкування Різдва 7 січня кґб шною може тільки таке тупе створіння як зєлька)))
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28.06.2023 12:15 Відповісти
КГБшна чи ні, але до 1918 Різдво 7 січня не святкував НІХТО!
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28.06.2023 12:19 Відповісти
Боже, які недоумки! Західна Україна ввійшла в склад срср в 1946 році! І, ніхто й ніколи НЕ СВЯТКУВАВ 25 грудня, вважаючи це чужинською датою! До сьогодні так і кажуть - мадярське- польське Різдво!
П.с. недолік у інтелекті - не заміняється " патріотичною" риторикою)))
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28.06.2023 12:27 Відповісти
По-перше, не в 46-му, а в 39-му. По-друге, і православні і католики святкують Різдво 25 грудня! ).Всі, 25-го! Різниця лише, за яким календарем. Весь за григоріанським, а лише(!) 4 православні церкви за старим юліанським: Російська, Грузинська, Сербська і Єрусалимська. Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходять на григоріанський. Відбувається не зміна дати, а зміна календаря! Ти в московському пархаті? Ну то святкуй собі 7 січня...
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28.06.2023 12:41 Відповісти
це переход на новоюліанський календар який вирахував якийсь сербський математик. Він співпадає з григоріанським аж до чи не 3 тисячоліття, а потім ще точніший ніж григоріанський
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28.06.2023 17:05 Відповісти
І ще, не в 46-му, а в 39-му то на рахунок недоумковасті, ну то таке...
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28.06.2023 12:43 Відповісти
недоразвитые Новый год 13 января празднуют, раз у них 7 Рождество)
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28.06.2023 12:45 Відповісти
14 січня велике свято церковне - Обрізання Господнє і Василія Великого, учителя Церкви! Який новий ґод , кацап?
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28.06.2023 14:02 Відповісти
во ты малоросс жи_довский со своим обрезанием, ещё и тупой. гугл мозги не заменит
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28.06.2023 14:08 Відповісти
Ну , і яка тобі різниця , коли празнувати Різдво- це ж жидовській празнік, по твоєму?Церковний календар подивися , дятле! І, так, тепер 1 січня треба йти до церкви))) більшості, пох, але є нюанс! Епіфаній і Шевчук забули про це наголосити!
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28.06.2023 14:17 Відповісти
Знаток!!! Фахівець!!!))) Яка Західна Україна ввійшла до складу СРСР у 1946 році? Ти навіть не чуло про Карпатську Україну..а влізло сюди зі своїми **знаннями**!!! Як раз Західна Україна святкувала Різдво 25 грудня. І на території сьогоднішнього Закарпаття святкували хто 25 грудня..хто 7 січня! Читай істрорію Підкарпаття та Карпатської Русі...НЕДОУМОК!!!
P.S. Відсутність елементарних знань з історії України - сповна заміняється поняттям ** нічого не знаючий!** То про яку релігію з тобою тут можна говорити?
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28.06.2023 12:48 Відповісти
Українці Закарпаття святкували Різдво ЗАВЖДИ 7 СІЧНЯ! У католицькій Австрії, чи під мадярською окупацією, чи при Чехословаччині. Спроби запровадити " правильний" календар стосуються кінця 19 ст., і, запроваджували їх мадярські окупанти. Правда , частково успішно, бо 200 000 греко- католиків українців таки стали мадярами. Під час 1 світової війни під шумок " патріотизму" і " антимосковщини" пробували також - отримали " марамороський процес" і відхід українців від унії у " православія"... на прящівшині ( ******* словаччина) насильно перевели на новий календар впровадили словацьку літургійну мову - і, ще , мінус 200000 українців.
П.с. те, що не вдалося окупантам - вдасться тупим " патріотам".... а, в принципі, какая разніца? Якщо на закарпатті 80 % не повернулися до греко- католиків.. тепер, ще 10% підуть до кацапів))) " якби , ви , вчились так як треба - то й мудрість би була своя!(c)
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28.06.2023 13:34 Відповісти
Заспокойся, убоге... елементарні знання - доступні. Від того, що такі як ти кидаються на людей - у вас у голові нічого не додасться...
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28.06.2023 13:45 Відповісти
Тобі недоступні!!! )) Та і хто тут кинувся на людей???? Боже, які недоумки! Західна Україна ввійшла в склад срср в 1946 році! Хто почав НЕДОУМКУВАТИ? То про що у твоїй макітрі можна говорити? .. Ти ж навіть не знаєш дати приєднання Західної України.?
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28.06.2023 14:15 Відповісти
Ну , звісно, "золотий вересень" 1939 року стосувався ВСЬОГО заходу України))) та й, німецької окупації не було)) ще раз кажу, коли ти глупе , то в цьому ніхто не винен !
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28.06.2023 14:20 Відповісти
Буковина, і закарпаття , то напевно , південь України? Дбл блд! Може, розкажеш , як кордон робили між пнр і срср? Кому належав , у свій час Перемишль?
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28.06.2023 14:23 Відповісти
.. Скотинка!! Ти так і нічого не втямила? Зараз викручуєшся про окупацію..німців..Перемишль... Про кордон мова була, телепень? Тобі не ясно що до 1939 Західна Україна святкувала 25 грудня... за виклбченням може Закарпаття з його мадярськими недоумками.. Буковина в основному вся 25 грудня...і навіть не міняла у своїй більшості дату. Бо не ділять католики..християни..протестанти..тощо. Це ви ..суки ..все ділите....
Що ж ти змінив тему... скотинка!!! ??? Ткнули свинячим рилом у дату 1946...і хамським початком розмови?
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28.06.2023 14:37 Відповісти
..якби ти не почав гавкати... дискусія пройшла б нормально! Ти б дізнався..що таке Карпатська Україна... не путав би дати... Люди дізналися від тебе особливості Закарпаття по релігії... А ти ж почав НЕДОУМКИ!! То й отримав!!
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28.06.2023 14:30 Відповісти
Сам ти недоумок, бо САМЕ 7го до 1918 не святкували? Чому? Бо різниця у днях між юліанським і григоріанським ПОСТІЙНО РОСТЕ! До 1918 року вона складала на день менше, тобто могли святкувати 6 січня, але ажніяк не 7. До 2100 року юліанське Різдво зсунеться на 8 січня...
І так, ось календар 1911 року, коли там Різдво?
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28.06.2023 13:28 Відповісти
Відкрию тобі одну таємницю - григоріанський календар теж не є 100% точним! Там , за 5 століть теж назбиралося пару днів))) але, УМОВНУ дату ніхто не зсуне. А, дурні хохли можуть.
П.с. от що НІКОЛИ не святкували так це - новий ґод - 1січня! Але, совкам важливе це свято, бо найбільші совки - найгучніше волають на когось - " совки")))
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28.06.2023 13:42 Відповісти
Святкували Новий Рік і у нас, і у Західній Європі чи США починаючи десь із кінця 19 ст. - просто погугліть вінтажні дореволюційні листівки, новорічних серед них повно...
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28.06.2023 13:51 Відповісти
У вас - листівки в мене - жива пам,ять! Мій дід , ялинку заносив в хату - 6 січня))) 1919 року народження, розкуркулений, москалів перший раз побачив в 1944 на перевалі , на березнянщині! Напевно, по вашому, був кгб - стом і агєнтом кремля???(((
І, так по всьому закарпаттю. Крім, пару " інтеліґєнтів" мадяронів(((
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28.06.2023 13:59 Відповісти
По селах і в 60-х не святкували - моя мама в дитинстві не святкувала Новий Рік. А в містах святкували 100-120 років тому!
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28.06.2023 14:01 Відповісти
Скільки УКРАЇНЦІВ жило в містах до 1945року ( на заході України)?))) Самі знаєте , де правда)))
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28.06.2023 14:04 Відповісти
Мова ж не про кількість, а про те, що святкування взагалі мали місце. Наскільки то було поширене - це вже інше питання...
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28.06.2023 14:14 Відповісти
Мова про те, що , якщо чогось не знаєш, то можна елементарно про це дізнатися, а не показувати рівень " ерудованності" ))) бо Різдво на заході України святкували ЗАВЖДИ 7 січня ( окрім мадярів і поляків) і ніхто в тому не бачив проблеми , бо 99% було нас.ати на т.зв.новий год!
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28.06.2023 14:28 Відповісти
Та й хрін з ним! З новим роком! Як дуже хочеться - то най буде!
Питання в тому, коли українці святкували Різдво чи 25 чи 7! І , до чого тут масква?))
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28.06.2023 14:07 Відповісти
ДЛЯ НЕДОУМКІВ, ТЕЛЕПНІВ ТА УСЯКИХ БАЛВАНІВ...!!!
«День фактическаго переворота» та інші неробочі дні радянської України

http://likbez.org.ua/ua/**********-den-fakticheskago-perevorota-ta-inshi-nerobochi-dni-radyanskoyi-********.html
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28.06.2023 13:37 Відповісти
то вже Ленін календар прийняв григоріанський, от і сталося так, що той день що раніше був 25 грудня, тепер це 7 січня.

Але вони на тому не зупинилися, їх трохи занесло далі

В 1939 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Союз воинствующих безбожников предложил переименовать месяцы годаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#cite_note-3 [3] . Предлагались такие названия:
январь месяц Ленина
февраль месяц Маркса
март месяц революции
апрель месяц Свердлова

Так далі)
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28.06.2023 12:35 Відповісти
Яке відношення до лєніна мав , Ужгород, або Львів?))
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28.06.2023 13:37 Відповісти
Ужгород та Львів має відношення до Сталіна, а не Леніна), як наслідок перемоги СРСР над Німеччиною ці території приєднали до УССР

Та справа в тому, що католики, вони перейшли на григоріанський календар, тобто, виконали наказ Папи Римського Григорія 13 го. І було б дивно, щоб вони цього не зробили, якщо вони католики вірні.

Але Україна, козаки, з давніх часів були Православні, і впринципі, це було основною причиною, чому Богдан Хмельницький, гетьман, пішов на союз саме з тодішньою Росією, бо козаки ніяким чином не приймали варіант зміни своєї віри, та згодні були померти за неї.
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28.06.2023 13:43 Відповісти
Не всі і не одразу (бо вже були і протестанти, і, як і тепер вмішувалася політика) . В інеті доступний список країн , як вони переходили на новий календар і коли. Процес розтягнувся на століття. Щодо козаків - це правда, але козаки трималися " неправильного календаря" ? Думаю, вони зараз в домовинах перевертаються. А,от щодо уніатів? Козаки їх нищили, поляки- мадяри їх нищили, а вони все одно СТОЛІТТЯМИ трималися " свого" календаря! Навіть , в умовах унії , застерігалося , що " наших свят і дат " не рухати!
Виходячи, з цього , виникають питання - до чого тут москва, кгб лєнін- сралін? Може б , елементарні , знання з історії отримати, а потім кричати і когось в чомусь звинувачувати?
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28.06.2023 13:55 Відповісти
"Щодо козаків - це правда, але козаки трималися " неправильного календаря" ?

Анатолий, Ви втрачаєте суть розмови)

Козаки були Православні.

А Православні не прийняли календар Папи Римського Григорія 13 го.
Вони залишилися на юліанському. календарі, тому самому, який був при житті Христа, той самий, про який кажуть: від Різдва Христового.

Мені здається, Ви не розумієте суті питання.

Православна Церква, як і козаки, святкує всі свої свята за юліанским календарем, за ним же вираховується і дата Пасхи, тобто, коли ми бачимо на дворі 7 ме січня за григоріанським календарем, то є 25 грудня за юліанским. А якщо ми перенесемо свято Різдва за григоріанським , тобто тим що зараз, на 13 днів, на 25 грудня, то, 25 грудня за григоріанським календарем, це буде 12 грудня за юліанским.

Не знаю...чи вдалося прояснити?

Тож, козаки, в середньовіччі, як і зараз Православні в Україні, святкували та святкують свята в ті дні, які були встановлені за юліанским календарем.

Тому, за юліанским календарем 25 грудня, це за григоріанським 7 е грудня.

Наприклад, завтра хтось вирішить перенести календар в зв'язку з кліматичними змінами на 5 днів наперед. І от ми прокинулися завтра, а там не 29 червня, а 3 липня. І людина, яка народилася 3 го липня, має святкувати день народження. Але вона може сказати - так як це, ще ж п'ять днів до мого дня народження. І на святкувати. А може прийняти це, и святкувати.
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28.06.2023 14:21 Відповісти
*Тому, за юліанским календарем 25 грудня, це за григоріанським 7 е січня
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28.06.2023 14:23 Відповісти
Щодо греко католиків, пошукайте в гугле, щя яким вони календарем жили, та що планують
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28.06.2023 14:37 Відповісти
28 июля, 2022
В четверг, 28 июля, Украина впервые отмечает День государственности, который был учрежден в прошлом году. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал во время торжественного заседания Верховной Рады, приуроченного к Дню независимости Украины.

День украинской государственности отмечается в тот же день, что и День крещения Киевской Руси - Украины. Точкой отсчета украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую «не зря считают местом, где все начиналось».

15 июля Россия - Всероссийский день гинеколога (может здесь есть связь?)...
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28.06.2023 12:33 Відповісти
Невже так важко нічого не видумувати, а дотримуватись логіки?.. Скажіть тим оленям, що 16 липня 1990 року щось відбулось в Верховній Раді (хай загуглять). І маєте логічний день Державності.
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28.06.2023 12:47 Відповісти
Зеледенту просто нравится пересталять им же назначенные праздники. Но главное что к дню рождения Владимира Великого.
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28.06.2023 14:07 Відповісти
"День украинской государственности отмечается в тот же день, что и День крещения Киевской Руси - Украины. "

Как по мне, это хороший поступок Зеленского, установить праздник, который подчеркивает, что Украина есть наследница Руси, и государственность в Киеве имеет историю куда как подольше, чем например, государственность США, а именно, более тысячи лет, против 300 лет.

Другое дело, что надо быть последовательным, а именно, нельзя не поддерживать Православие, Киево - Печерскую Лавру, где столетиями идёт молитва за Киев в том числе, если ты хочешь претендовать на продолжателя от Киевской Руси державности.

К примеру, англичане недавно праздновали коронование Карла lll, и какова была бы их реакция, если бы , в силу каких то причин, новый король вдруг Вестминстерское аббатство решил использовать не по назначению, а именно как место коронации, а с какой то другой целью, ему вдруг показавшейся подходящей?
Да там даже маленькие изменения, банально, мундир хотя бы современный у стражи, или шапки, нельзя поменять, всё соблюдается столетиями одно и то же, не меняется, и это не просто так
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28.06.2023 17:04 Відповісти
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28.06.2023 12:38 Відповісти
Давай таку саму карту, але , напр. ДЕ НА РІЗДВО КОЛЯДУЮТЬ!))) Думаю, будеш вражений)))
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28.06.2023 14:12 Відповісти
Ну так тут чіткий розподіл - православні та католики.

Чи Ви пропонуєте католикам чи православним відмовитися від своєї віри та приєднатися до іншої, щоб картинка була одного кольору?)

Для невіруючих так десь воно і виглядає, а для вірян, все набагато складніше, ніж такі картинки, і якщо від козаків, навіть від Святого князя Київського Володимира, вже скільки часу, більше тисячі років , наши пращури заповідали на цій землі нам триматися Віри Православної, так мабуть, так і треба робити, і нашим дітям, онукам, передати так само це.
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28.06.2023 17:18 Відповісти
1. Я нічого не пропоную, це об'єктивна карта розподілу дати святкування Р.Х.

2. Кацапський наратив "катАлічєскає раждєство" абсолютно не відображує стану календаря у більшості церков східного обряду (болгарська, румунська, грецька та ін.)
Докладніше, читайте про новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу.

3. Маєте бажання "триматися Віри Православної" разом із сталінським "новодєлом" 1943 року та його нинішнім провідником гундяєвим - ваше право.
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28.06.2023 19:11 Відповісти
"новоюлианский" календарь, то же что григорианский, какой смысл заниматься словоблудием. Они совпадают. Монастыри не приняли его, в тех церквях, например, в греческой, и всегда он принимался не добровольно, а под влиянием политической власти, заставляли.

Тим ми і відрізняємось, що маємо волю, як громадянську, так і релігійну, поки що, і не даємо себе примушувати.

"
нічого не пропоную, це об'єктивна карта розподілу дати святкування Р.Х."

Справа не в "розподілу дати святкування " , а у Вірі.
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28.06.2023 19:41 Відповісти
"Документ визначений президентом як невідкладний."

Дуже потрібні зміни в даний час, та і під час воєнного стану - вони не є вихідними.

Проте на це найшовся час, щоб оформити як невідкладний документ

А в цей же час закони та суди не працюють.

Замість інвест-нянь, вже обіцяють якісь окремі судові процеси для вирішення бізнес-питань.

Бізнес скаржиться, на "маски-шоу", на податкову - хтось обіцяє розібратись, якщо "вони охрініли"

Цікаво коли вже знайдеться час, щоб розібратится, щоб закони працювали для всіх однаково.
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28.06.2023 12:44 Відповісти
Рабів яким слуги католики уніати іудеї та інші конфесії визначають коли що святкувать до раю не пускають.
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28.06.2023 12:49 Відповісти
Не пускають невігласів, які історію знати не хочуть, а слухають КДБ-их попів зі сталінської церкви. Та й до Сталіна, це була церква самосвятів, без патриарха (сіфілітичний Петро припадочний поклав керування цією церквою на Сінод - державний орган. Про канонічність москальської церкви може белькотіти повний невіглас, або служка КДБ.
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28.06.2023 13:13 Відповісти
син соловіного гівна не може бути медом
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28.06.2023 13:50 Відповісти
ПЦУ народив КГЕБІСТ ФІЛАРЕТ А УПЦ ХРИСТОС.так що закрий гебняву пащеку і святкуй коли є бухло а православні день народженя ІІСУСА ХРИСТА не змінюють.
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28.06.2023 18:39 Відповісти
Емм, а нічого, що БІЛЬШІСТЬ православних конфесій святкує Різдво саме 25го? Про новоюліанський календар чув?
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28.06.2023 13:53 Відповісти
Більшість по кількості помісних церков, чи по кількості вірних?)))
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28.06.2023 14:10 Відповісти
Якщо відняти прихожан рпц, які не є справжніми православними, то може і за кількістю вірних теж...
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28.06.2023 14:15 Відповісти
Новоюліанский це теж саме що григоріанський, вони співпадають, а деякі церкви дійсно ПРИМУСИЛИ на нього перейти, влада, то хіба це добре? Доречі, монастирі не змогли примусити, тому в тій же грецькій церкві монастирі і досі на юліанському календарі, тому самому, який був при народженні Христа
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28.06.2023 20:30 Відповісти
Ну хто тим монахам винен, що вони тупі і не хочуть використовувати більш точний з наукової точки зору календар?
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28.06.2023 21:02 Відповісти
Календар - поняття відносне.

Тож, якщо відносно Різдва Христа - то юліанский більш точний, а саме, кількість днів, тих самих за тривалістю, що були при земному житті Христа. І доречі, на Хрещення морози, "кучки " перед Пасхою, та інші дні , чомусь залишились на юліанському, а не по науці природа перейшла.

Та справа не в тому.
Навіщо примушувати?
От питання.

В Конституції записано - Церква відділена від держави. То і все. Церква ж не лізе встановлювати, наприклад, День Конституції. То чого лізти встановлювати їй День Різдва Христового?
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28.06.2023 22:17 Відповісти
Так держава не забороняє... Хочете святкуйте 25 грудня Різдво, хочете - 7 січня, хочете - Хануку замість Різдва. Мова йде просто про святкові дні для держави...
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28.06.2023 22:22 Відповісти
Якби так, ніхто б не був проти. Ви самі сказали, що деякі Церкви перейшли на цей календар. А тепер думай.. те. Чому так сталося. Чи будуть святкувати церковне свято , якщо його не святкує Церков? То кого змушують перейти? Загуглить про греко католиків з цього питання, про ПЦУ.

А щодо астрономії - вона немає ніякого відношення до християнства. До египетского жретства, чи там ацтеків, так, але не до нашої Віри Православної.
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28.06.2023 23:06 Відповісти
І так, календар може і відносний, а астрономія - все ж точна наука...
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28.06.2023 22:25 Відповісти
Ти не з Лахти ? Почерк знайомий
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28.06.2023 14:44 Відповісти
ДЛЯ НЕДОУМКІВ, ТЕЛЕПНІВ ТА УСЯКИХ БАЛВАНІВ...!!!

«День фактическаго переворота» та інші неробочі дні радянської України

http://likbez.org.ua/ua/**********-den-fakticheskago-perevorota-ta-inshi-nerobochi-dni-radyanskoyi-********.html
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28.06.2023 13:38 Відповісти
От коли правильний вчинок, тоді "лайк".
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28.06.2023 13:46 Відповісти
Якось цинічно про захисників і захисниць.
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28.06.2023 14:13 Відповісти
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28.06.2023 14:42 Відповісти
А день шашликів коли святкувати?
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28.06.2023 15:06 Відповісти
Треба ще мп заборонити, вони і так будуть святкувати "па старінкє"
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28.06.2023 15:17 Відповісти
Невже українці нарешті припинять жерти новорічні сало-мясні та ковбасні продукти з салатом олів'є у дні найсуворішого посту?! Невже я цього дочекався?!...
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28.06.2023 15:30 Відповісти
Мабуть вперше підтримую рішення президента про святкування Різдва на 25 грудня.
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28.06.2023 16:26 Відповісти
Іудей впроваджує релігійні свята для християн. Ну-ну. А провести референдум нє? ПС. В Хмельницькій, Вінницькій, Львівській областях українці святкували 7 січня, а 25 грудня називали польським різдвом. А взагалі то загибель тисяч українських солдат як православних, так і католиків, мусульман, баптистів та інших віросповідань ставить питання про існування Бога та його Сина.
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28.06.2023 16:47 Відповісти
А що з ханукою ? Забув перенести....тут не питання коли....питанняв тому ,що євреї вирішують коли святкувати християнам свято...отут біда...давайте напишем петицію хануку перенести з грудня на червень...
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28.06.2023 23:57 Відповісти

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