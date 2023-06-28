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Новини
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Рада дозволила легально ввозити автомобілі з правим розташуванням керма для потреб ЗСУ

авто

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про дорожній рух", які дозволяють військовослужбовцям під час воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма.

Прийняття відповідного законопроєкту №9238 за основу та в цілому підтримали 279 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Закон на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування дозволяє участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, які були отримані військовими частинами Збройних Сил України та інших військових формувань як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога або за міждержавними угодами, керування якими здійснюється військовослужбовцями під час виконання ними своїх службових обов'язків.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі існують проблеми щодо ввезенням автомобілів із правим розташуванням керма, оскільки відповідно до закону "Про дорожній рух", на території України не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правостороннім розташуванням керма. На підставі норм цієї статті не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма, через це ввезти такі автомобілі з інших країн легально наразі неможливо.

Автор: 

авто (4164) ВР (2889) закон (1488) парламент (1959) ЗСУ (380)


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Топ коментарі
+8
А когда разрешат ввозить евробляхи без растаможки? Отмените закон пра пидтрымку отечественно производителя ибо нихера тот ЗАЗ не производит, а токо колеса к корпусу прикручивает. Нету у нас автопрома *****. Война уничтожила много автомобилей и как подымать экономику, если растаможка евробляхи раза в два дороже самой евробляхи, или нахира вы, ******, тогда дороги строили? кому? для чего?
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28.06.2023 14:21
+6
Вони ті закони народжують - що слониха вагітна ходить (вибачте, слонятки)
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28.06.2023 14:39
+3
Ну нарешті,супер оперативно!!!
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28.06.2023 14:55
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А когда разрешат ввозить евробляхи без растаможки? Отмените закон пра пидтрымку отечественно производителя ибо нихера тот ЗАЗ не производит, а токо колеса к корпусу прикручивает. Нету у нас автопрома *****. Война уничтожила много автомобилей и как подымать экономику, если растаможка евробляхи раза в два дороже самой евробляхи, или нахира вы, ******, тогда дороги строили? кому? для чего?
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28.06.2023 14:21 Відповісти
Вони ті закони народжують - що слониха вагітна ходить (вибачте, слонятки)
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28.06.2023 14:39 Відповісти
дороги стелили тому , кому и Чонгар с Каланчаком разминировали , паралельно и карманы набивали себе...
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28.06.2023 20:05 Відповісти
Ну нарешті,супер оперативно!!!
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28.06.2023 14:55 Відповісти
ребята! кто шарит в этой теме. В Одессе сотни машин с правым рулем, восновном это старые тойоты с АКПП. Люди ездят на них годами, скажите а можно купить такую машину вообще? Как они ездят на них и почему эти авто не конфискуют менты?
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28.06.2023 15:40 Відповісти
А з якої причини їх мають конфісковувати менти? В мене сусід в Києві має праворульну японку вже багато років.
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28.06.2023 16:05 Відповісти
Наскыльки я розумію він може її продати тільки по техпаспорту, тобто передати право керування і все.... Переєструвати та поставити на облік на нового власника нереально, також ці авто наврядше пройдуть техогляд.....
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28.06.2023 16:31 Відповісти
Чому?
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28.06.2023 16:33 Відповісти
Мені взагалі видається значно зручнішим їздити на праворульній машині, ніж на ліворульній, в ліворульній країні.
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28.06.2023 16:07 Відповісти
це суто питання привички, для водія що не бикує на дорогах все одно лівий чи правий
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29.06.2023 08:24 Відповісти
"всраться-закопаться! " Оце Верховна народила щастя на другому році ! Добре, хоч наші волонтери , не питаючи в.р. , тягають "праворуких" задля потреб фронту!
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28.06.2023 23:00 Відповісти

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