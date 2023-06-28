Рада закликала посилити санкції проти Росії через загрозу теракту на окупованій Запорізькій АЕС

Верховна Рада ухвалила звернення до ООН, Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Євросоюзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), НАТО, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів і урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Російської Федерації.

Прийняття відповідної постанови №9429 підтримали 274 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із документом, Рада закликала світове співтовариство застосувати більш жорсткі посилені обмежувальні заходи і санкції до російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

Український парламент звернувся до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, НАТО, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму, і розширити при цьому військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, приєднатися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.