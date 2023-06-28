Рішення про введення жіночих купе у всіх потягах буде ухвалено після завершення пілотного проєкту

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію про введення в поїздах жіночих вагонів заявив, що рішення про масштабування проєкту на всі потяги буде ухвалено після пілотування "Укрзалізницею" послуги жіночих купе.

"На першому етапі послуга з оформлення проїзду з окремою вимогою щодо купе надаватиметься через мобільний додаток АТ "Укрзалізниця". За результатами опитування пасажирів та аналізу реалізації виділених місць у зазначених купе буде прийнято рішення про подальше надання послуги у всіх поїздах, що курсують у внутрішньому та міжнародному сполученні", – йдеться у відповіді Шмигаля на петицію, передає Інтерфакс-Україна.

В уряді також повідомили, що при модернізації вагонів та закупівлі нового рухомого складу передбачається обов'язкове оснащення вагонів камерами відеоспостереження та оснащення купе кнопками виклику провідника.

Як повідомлялося, 3 червня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зробити окремий вагон для жінок та чоловіків у поїздах "Укрзалізниці" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

12 червня в "Укрзалізниці" заявили, що з 30 червня запускають у пілотному режимі продаж квитків у жіночих купе на чотирьох рейсах.