Україна отримала понад 8000 тонн обладнання для енергетики із 31 країни, – Міненерго

Починаючи з березня 2022 року Україна отримала понад 8 тис. тонн гуманітарного обладнання з 31 країни світу.

Як повідомляє Міненерго, за останні кілька тижнів надійшла допомога з Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Норвегії, Швеції.

Відповідне устаткування Міненерго передає енергетикам для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об’єктах, які зазнали російських атак.

Черговий гуманітарний вантаж із Польщі загальною вагою близько 20 тонн мав у своєму складі три стаціонарні дизельні генератори з комплектувальними. Вони вже передані для потреб КП "Київтеплоенерго".

АТ "Харківгаз" отримало надані Фінляндією, Норвегією та Польщею 12 тонн допомоги, до якої увійшли генератори потужністю від 40 кВт до 70 кВт, спецодяг та ручний електроінструмент.

Для АТ "Донбасенерго" передано комплектувальні частини для роз'єднувачів загальною вагою близько 20 тонн, які Україні надала Швеція.

Значну допомогу Україна отримує і від Нідерландів. Протягом останніх тижнів з цієї країни надійшло 16 вантажів з електричним кабелем та силовими трансформаторами вагою понад 293 тонни. Серед наданого обладнання – трансформатори струму та напруги, автоматичні вимикачі, роз’єднувачі, заземлювачі, арматура для повітряних ліній та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.