Китайські компанії призупинили експорт товарів до Росії через заколот "Вагнера", – Reuters

Частина китайських компаній призупинила відправку товарів до Росії через спробу заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" та його ватажка Євгєнія Прігожина 23-24 червня.

За даними Reuters, відвантаження своєї продукції до РФ припинили у тому числі виробники одягу, автозапчастин та обладнання, деякі з них досі не відновили постачання.

За даними агентства, серед тих, хто припинив поставки, були виробники автозапчастин, одягу, обладнання.

"Ми думали, що виникне велика проблема", – сказав Шен Мухуей, голова організації торгівлі в провінції Фуцзянь на півдні Китаю.

Він додав, що навіть після припинення заколоту "деякі люди залишаються осторонь" від поновлення постачання, оскільки китайські бізнесмени "не впевнені в тому, що станеться пізніше".

Високопосадовець США у коментарі агентству заявив, що заколот У Росії викликав занепокоєння у керівництва Пекіна, і деякі аналітики в Китаї та за його межами почали сумніватися, чи потрібно Пекіну і надалі підтримувати свої політичні та економічні зв’язки з Москвою.

"Це додало ложку дьогтю в бочку меду стосунків "без обмежень" між Китаєм і Росією", – прокоментував реакцію китайського бізнесу на події навколо "Вагнера" сінгапурський аналітик з питань безпеки Александр Нілл.

Офіційно Міністерство закордонних справ Китаю назвало спробу заколоту "внутрішньою справою" Росії та висловило підтримку зусиллям Москви щодо стабілізації ситуації.

Читайте також: Понад $1 мільярд на рік: Путін визнав фінансування терористів ПВК "Вагнер" з бюджету

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив про намір провести "марш справедливості" після того, як звинуватив Міноборони у завданні удару по табору ПВК "Вагнер". Міноборони заперечує, що воно било за позиціями ПВК. Відносно Пригожина порушили кримінальну справу про збройний заколот.

Як повідомлялося, увечері 23 червня голова російського терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок "маршу справедливості" на Москву і заявив, що 25 тис. підконтрольних йому бойовиків "їдуть розбиратися". Увечері того ж дня найманці ПВК "Вагнер" захопили штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Російський президент Путін назвав це збройним заколотом, а проти Пригожина порушили кримінальну справу.

Увечері 24 червня пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що він домовився з Пригожиним про припинення "маршу", після цього бойовики "Вагнера" розвернулися до польових таборів, сам Пригожин виїхав до Білорусі, а справу проти нього закрили.