АРМА оголосила повторний конкурс на управителя "Карпатнафтохіму" попри проблеми з майном заводу

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) повторно оголосило конкурс з відбору управителя для ТОВ "Карпатнафтохім" – провідного підприємства нафтохімічної галузі промисловості України.

Активи "Карпатнафтохіму" передані в управління АРМА ухвалами слідчого судді Братського районного суду Миколаївської області, однак виконанні зазначених ухвал були виявлені проблеми, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Зокрема, працівники Національного агентства встановили:

невідповідність інформації в ухвалах та даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

в управління АРМА не передано виробничі потужності (основні засоби) підприємства, що унеможливлює виробництво продукції майбутнім управителем навіть за умови передачі йому 100% корпоративних прав.

"З метою належного виконання своїх функцій АРМА звернулось до Офісу Генерального прокурора з проханням усунути наявні недоліки, на що отримало відповідь про призупинення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на даний момент, тоді як вирішення вказаних недоліків можливе лише після його відновлення", – стверджують в АРМА.

У Нацагентстві додали, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні наразі не відновлено, а отже усунути недоліки щодо активів наразі неможливо.

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Як повідомлялося, раніше на конкурс з пошуку АРМА виставляла:

корпоративні права компанії Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди) у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ "Карпатнафтохім", що становить 2,32 млрд грн;

нерухоме майно – виробничі потужності (основні засоби) підприємства;

земельні ділянки.

Перед цим АРМА заявляло про проблеми з правом власності на частину активів переданого йому в управління наприкінці минулого року ТОВ "Карпатнафтохім". Крім того, після отримання активу в управління працівники агентства тричі намагалися здійснити огляд підприємства, однак жодного разу не були допущені на територію.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Братський районний суд Миколаївської області заарештував та передав в управління АРМА калуський завод "Карпатнафтохім" в рамках кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

У рішенні суду наводивься перелік із 35 об'єктів нерухомого майна, яким володіє ТОВ "Карпатнафтохім". Це адміністративні, виробничі будівлі й споруди, цехи, бази, вісім земельних ділянок. Переважна більшість нерухомого майна – у Калуші, де розташований "Карпатнафтохім".

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз – нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої – Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький – купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.

Зазначимо, що у серпні 2022 року в рамках цієї самої кримінальної справи "Карпатнафтохім" було заарештовано Шевченківським райсудом Києва, але через кілька тижнів арешт скасували. Після цього, судячи з судових ухвал, провадження передали від Бюро економічної безпеки Національній поліції.