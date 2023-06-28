Україна та Польща продовжили термін дії дозволів для транзитних перевезень до кінця року

Українські та польські вантажні перевізники зможуть виконувати перевезення до та з третіх країн на підставі дозволів 2022 року до кінця 2023 року.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання українсько-польської змішаної Комісії про автомобільні перевезення за участі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства інфраструктури Польщі 27 червня.

Важливою умовою виконання перевезень до та з третіх країн стане клас екологічності вантажівки. Змішана Комісія затвердила, що дозволи стосуються лише транспортних засобів класу не нижче Євро-5. Оновлені екологічні вимоги почнуть діяти з 1 липня, перевізники, які розпочали свій рейс, матимуть змогу його закінчити.

Водночас серед всіх зареєстрованих вантажівок у власності ліцензованих перевізників лише близько 1,2 тис. автомобілів належать до класу Євро-4, близько 70 тис. – відповідають оновлених вимогам, а саме Євро-5 та вище.

Також Міністерства обох країн домовились перевірити мережу регулярних автобусних маршрутів між Україною та Польщею та обговорили питання запровадження електронної черги для пасажирських перевезень.

Як повідомлялося, наприкінці травня Україна та Польща досягли домовленості про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн, що мали діяти до 30 червня.